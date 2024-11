Tutti a casa di Bocelli per i 30 anni di carriera

Per i 30 anni di carriera: un film, un disco e due serate su Canale 5 Barbara Mosconi







Lo scorso luglio Andrea Bocelli ha festeggiato 30 anni di carriera con tre concerti-evento nell’ormai celebre Teatro del Silenzio a Lajatico (PI). Per l’occasione sono giunti in Toscana migliaia di ospiti e artisti di fama mondiale che si sono esibiti con il tenore in straordinari duetti. Tra i tanti, Ed Sheeran, Brian May, Russell Crowe, Johnny Depp, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Zucchero, Laura Pausini, Giorgia... La lista è lunghissima.

La celebrazione del trentennale diventerà ora un evento televisivo. Il prossimo dicembre, infatti, Canale 5 trasmetterà due serate musicali dedicate a Bocelli e ai suoi ospiti presentate da Michelle Hunziker. Ma la festa è inesauribile. Dopo la pubblicazione lo scorso 25 ottobre dell’album “Duets” (che abbraccia la trentennale carriera), nei cinema Usa è uscito il film concerto diretto da Sam Wrench “Andrea Bocelli 30: The Celebration” (da cui sono tratte queste belle immagini del pranzo con il tenore). Intanto Bocelli ha annunciato un tour mondiale e la partecipazione alla serata degli Oscar 2025.