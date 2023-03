Tre occasioni uniche per conoscere la genesi e le curiosità che riguardano il quinto disco del cantautore romano Redazione Sorrisi







Ultimo racconta il suo nuovo disco “Alba”, per la prima volta, davanti al suo pubblico. Tre occasioni uniche per conoscere la genesi e le curiosità che riguardano il quinto disco del cantautore romano.

L’album uscito il 17 febbraio, il secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records e certificato disco d’oro a una sola settimana dall’uscita, è attualmente al comando della classifica FIMI/GfK degli album più venduti.

“Ultimo racconta Alba”, tre appuntamenti che avranno luogo a Napoli, Milano e Roma, rispettivamente il 7 marzo presso il Teatro Acacia, il 16 marzo al Teatro Manzoni, e il 18 marzo al Teatro Quirino Vittorio Gassman. Gli eventi saranno organizzati in collaborazione con Mondadori Store. Per maggiori informazioni e termini di partecipazione all’evento: https://shor.by/UltimoRaccontaAlba

Il giovane cantautore romano, 56 dischi di platino e 20 dischi d’oro, tornerà ad essere protagonista della scena live con Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti, a partire dall’1° luglio (data zero) allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il tour, per cui sono già stati venduti oltre 270.000 biglietti, proseguirà allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio.