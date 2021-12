Si intitolerà “L’ultimo girone” la tournée che li porterà in giro per l’Italia nel 2022 "Ghigo" Renzulli e Piero Pelù, i Litfiba Credit: © SplashNews Redazione Sorrisi







Si intitolerà “L’ultimo girone” la tournée che porterà i Litfiba in giro per l’Italia nel 2022. Un tour d’addio dopo più di 40 anni di carriera (anche se tra il 1999 e il 2009 Piero Pelù non fece parte della band) e dieci milioni di dischi venduti. I concerti inizieranno il 26 aprile e proseguiranno per un mese fino a una doppia data milanese il 24 e 25 maggio. I biglietti sono già in vendita su Ticketone.