“Un voce per San Marino” 2024, svelati i big in gara

Se a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di quest’anno sarà, come d’abitudine, la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango, c’è ancora posto per chi vuole per volare in Svezia. Con la terza edizione di “Una voce per San Marino” otto artisti emergenti e otto big gareggeranno tra loro per rappresentare San Marino a Malmö dal 7 all’11 maggio.

A condurre la finalissima saranno Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto e l’appuntamento è per sabato 24 febbraio alle 20.30, presso il Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino RTV.

Ospite d’onore della serata sarà Riccardo Cocciante, mentre tra i big in gara è ancora in dubbio la presenza di Loredana Bertè che avrebbe però manifestato il desidero di rispondere all’invito dell’organizzazione. Durante il Festival aveva infatti dichiarato in diverse interviste che le avrebbe fatto piacere partecipare all’Eurovision e tornare in Svezia, terra dell’ex marito: il tennista Björn Borg. In attesa della conferma definitiva, ecco i Big in gara: