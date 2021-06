Una Springsteen in sella

Jessica, la figlia di Bruce, sogna le Olimpiadi di Tokyo Jessica Rae Springsteen Redazione Sorrisi







Al concorso ippico Piazza di Siena, che ogni anno si svolge a Roma, c’era una cavallerizza molto speciale: si tratta di Jessica Rae Springsteen. È la figlia del leggendario Bruce e della cantante Patti Scialfa.

L’ippica, però, non è una semplice passione per Jessica. Infatti è una delle migliori amazzoni di tutti gli Stati Uniti. A Piazza di Siena ha conquistato, per la gioia di papà, un eccellente terzo posto, battuta solo dal tedesco David Will e dalla connazionale Laura Kraut. Questo risultato ha confermato come Jessica sia una delle migliori interpreti al mondo della specialità del salto a ostacoli, e adesso per lei c’è un sogno: essere selezionata per i Giochi olimpici di Tokyo.

L’Italia tiferà per lei: il suo fidanzato, infatti, è italianissimo. Si chiama Lorenzo De Luca ed è leccese. Motivo per cui Jessica è spesso nel nostro Paese.