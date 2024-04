Vasco bloccato nel traffico si trasforma in… vigile urbano

È diventato virale un simpatico siparietto con il rocker, che a Sorrisi racconta divertito: «Invece di dare una mano mi riprendevano!» Francesco Chignola







Quando ti ricapita di avere Vasco Rossi al tuo fianco mentre sei bloccato nel traffico? E chi di noi non tirerebbe fuori il telefonino? «Stavo andando a fare un giro in moto sui colli bolognesi come quando ero giovane, è sempre un piacere» ha detto a Sorrisi il rocker, che in questo periodo è nel capoluogo bolognese in attesa di prepararsi per il tour negli stadi.

«Lì c’è un parco e tutti parcheggiano da un lato e dall’altro, in mezzo ci passa una sola auto e se incroci qualcuno si crea subito l’ingorgo. C’erano queste ragazzine che non riuscivano ad andare avanti, così ho cercato di aiutarle, ma mi hanno riconosciuto». E così, fuori i cellulari! «È stato divertente, invece di dare una mano tutta la gente mi riprendeva e faceva dei TikTok, a nessuno interessava più di essere imbottigliato, uno mi ha persino urlato: “Vasco, salutami mio nonno!» dice ridendo. «Per fortuna era domenica, nessuno aveva impegni urgenti, ma rischiavo di rimanere lì a fare un concerto!».

Il video, con Vasco che si mette a cantare “50 Special” dei Lùnapop («Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi...») è diventato virale: «Mi ha scritto pure un mio cugino tedesco, dicendomi: “Mi ricordo quando andavamo sui colli da ragazzi, ora ci vai a fare il vigile!”».