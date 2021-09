Vasco Rossi annuncia il nuovo album “Siamo qui”

Il rocker svela titolo e cover del nuovo disco e nel 2022 riparte con un tour già sold out Giulia Ciavarelli







«Nel 2021 ripartirà tutto» aveva promesso Vasco Rossi, e proprio sui social svela qualche dettaglio in più sul disco di inediti. «Super Anteprima mondialeuniversale. Ecco a voi la copertina del mio prossimo album» scrive il rocker annunciando un nuovo progetto di inediti a quattro anni di distanza dall'ultimo "Sono innocente" (2014). Si intitolerà "Siamo qui" e arriverà tra le mani dei fan il 12 novembre.

Della canzone “Siamo qui”, quella che ha dato l’avvio all’intero nuovo lavoro, è stato girato un video in Puglia (località Spinazzola nelle Murge) per la regia di Pepsy Romanoff. Negli stessi giorni gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Castellaneta (Taranto) dove Vasco, non solo trascorre le sue vacanze da oltre dieci anni, ma ci prepara anche i concerti convocando tutta la produzione lì.

Sono già state comunicate le versioni in cui sarà disponibile il nuovo album: un doppio LP colorato e autografato, 2LP nero standard, CD Deluxe Amazon, CD Digipack e un Box Deluxe numerato, in edizione limitata e numerata di 2000 copie. Quest'ultimo contiene il CD, 2LP Neri, 45 giri col singolo SIAMO QUI, 45 giri con 2 versioni in acustico, una T-shirt e un cappellino col logo dell’album, un libro fotografico.

La cover dell'album "Siamo qui"

In attesa di ascoltare le nuove canzoni di Vasco Rossi, cresce l'attesa per il tour 2022: se le date a Milano, Imola, Firenze e Roma sono già sold out, per la data speciale di Trento sono stati acquistati oltre 60.000 biglietti. Con il suo concerto, Vasco sarà il primo a suonare nel nuovo parco Trentino Music Arena, che sorge a pochi chilometri dalla città, nell’area San Vincenzo di Mattarello, e sarà in grado di ospitare oltre 100.000 persone.

I biglietti sono ancora disponibili sul circuito vendite Vivaticket.

Le date dei concerti

20 maggio 2022 - Trento, Trentino Music Arena

24 maggio 2022 - Milano, Ippodromo Milano Trenno / sold out

28 maggio 2022 - Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari / sold out

3 giugno 2022 - Firenze, Visarno Arena / sold out

11 giugno 2022 - Roma, Circo Massimo / sold out

12 giugno 2022 - Roma, Circo Massimo / sold out