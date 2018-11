Vasco «spaziale» in visita alla Nasa

View this post on Instagram

Nei laboratori del NASA Scienziati italiani del J P L Jet Propulsion Laboratory Pasadena NASA mi hanno accolto con una calorosa occasione di riflettere Abbiamo parlato un po’ di tutto L’universo ...mondo. qui costruivano i primi razzi… oggi gestiscono le comunicazioni con tutti i satelliti che esplorano lo spazio si muovono su Marte e sulle lune di Saturno. Studiano le onde gravitazionali .. ci sono voluti quarant’anni solo per costruire le apparecchiature necessarie A percepirle ... grazie a @vallis @gastroegoista #vascorossi #vasco #vasconews #scienza