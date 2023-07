Venite al live di Al Bano per Vidas

Il 6 ottobre al Teatro Dal Verme di Milano, Sorrisi ha a disposizione dieci biglietti per questo evento Redazione Sorrisi







Il 6 ottobre alle 20.35 al Teatro Dal Verme di Milano, Al Bano dedicherà un concerto speciale (lo show ripercorre la lunga carriera dell'artista attraverso i suoi successi più famosi) ai bambini di Vidas, che dal 1982 offre assistenza ai malati inguaribili. Acquistando il biglietto sul sito Internet aragorn.vivaticket.it si potrà contribuire a Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia. Sorrisi ha a disposizione dieci biglietti per questo evento: scrivete a sorrisi@mondadori.it.

Il ricavato dell’iniziativa benefica sostiene nello specifico Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, primo hospice pediatrico della Lombardia e tra i pochissimi in Italia. Un luogo in cui le famiglie con bambini e ragazzi affetti da malattie gravissime vengono aiutate con competenza e calore a prendersi cura di loro, non solo quando il tempo per stare insieme è breve, ma anche quando l’accudimento richiede un supporto qualificato, grazie a ricoveri di abilitazione e di sollievo. Dal 2021 in Casa Sollievo Bimbi, accanto alla degenza, è operativo anche il Day Hospice, che offre ai piccoli pazienti un’assistenza diversificata e più leggera. Qui vengono svolte procedure diagnostiche dedicate ma soprattutto attività riabilitative e psicoeducative pensate per coinvolgere l’intera rete familiare. Il Day Hospice è infatti dotato dei migliori strumenti e attrezzature per il gioco del bambino e per la riabilitazione pediatrica, con il vantaggio di poter essere utilizzati in gruppo, diversamente da quanto avviene a domicilio.

Abbiamo fatto qualche domanda ad Al Bano, a cui ha risposto con sincera passione. Un cantautore noto internazionalmente, campione di vendite e adorato da milioni di fan, che non ha perso la sensibilità e la

generosità verso gli altri.

Qual è il suo concetto personale di 'solidarietà'? E chi sono le persone 'buone'?

«La solidarietà è un sentimento, come l’amore. E donarsi agli altri è una delle azioni più belle che un essere umano possa compiere nella propria esistenza. La vicinanza a VIDAS significa il sostegno a un progetto che coinvolge i piccoli».

Cosa può dire alle mamme e papà che vivono la malattia dei loro figli, il dolore più grande per un genitore?

«Il dolore di un genitore, che vive la malattia di un figlio, può essere sopito solo con la speranza che il domani sarà un giorno migliore. Ho scritto e interpretato molti brani dedicati ai bambini, ma in particolare ne dedicherei uno dal titolo “Il Mondo degli Angeli”, di Maurizio Fabrizio e Oscar Avocadro».

Le cure palliative raggiungono oggi solo 1 bambino su 20 di quanti ne avrebbero diritto e 1 adulto su 4.

«Faccio un appello a tutti i politici del mondo: non vi sembra vergognoso che per uccidere la gente si buttano montagne di bombe, creando morte su morte, e quando c’è da salvare vite umane la risposta resti inevasa? Quanti milioni di bombe sono state buttate nelle varie guerre e guerriglie che attanagliano questo mondo? E quanti aiuti sono stati chiesti dal mondo dei piccoli ma i fondi non arrivano mai? Fermiamo la carneficina, siamo al mondo per vivere e aiutare a vivere!».