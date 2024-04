Vi aspettiamo al FuoriSalone di Milano con Emma!

La cantante sarà ospite di Sorrisi nella mostra-evento di Interni Redazione Sorrisi







Anche quest’anno torna la mostra-evento della rivista “Interni”, che si terrà dal 15 al 28 aprile a Milano. Intitolata “Cross Vision” e co-prodotta da Audi, Eni e Commissariato Generale per l’Italia Expo 2025 Osaka, sarà un percorso di oltre 40 installazioni distribuite in sei location simbolo della città.

«La mostra sarà l’occasione per celebrare i 70 anni della rivista, durante i quali abbiamo condiviso la fantastica storia del “Made in Italy”» dice Gilda Bojardi, direttrice di “Interni”. Il tutto nel contesto del FuoriSalone, l’evento legato al Salone del Mobile (16-21 aprile) che trasforma ogni anno la città di Milano in capitale del design.

E come da tradizione anche noi di Sorrisi ci saremo, con l’imperdibile “showcase” di Emma nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano (via Festa del Perdono, 7) domenica 21 aprile alle 18. A introdurre l’evento e a dialogare con l’artista ci sarà Aldo Vitali, direttore di Sorrisi. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti (prenotabili cliccando su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lo-showcase-di-emma-con-tv-sorrisi-e-canzoni-875829287977). Vi aspettiamo!