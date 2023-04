Vi aspettiamo al FuoriSalone di Milano con lo showcase di Diodato!

Dal 17 al 26 aprile la città si riempie di design e progetti d’architettura. E alla festa partecipa anche Sorrisi Monica Agostini







Dal 17 al 26 aprile Milano si trasforma: sono i giorni del Salone del Mobile e del FuoriSalone durante i quali si possono visitare sedi storiche della città (in qualche caso chiuse al pubblico nel resto dell’anno) reinventate da progetti avveniristici di architettura, design e urbanistica. Protagonista, come in ogni edizione, è il magazine Interni che arricchisce luoghi di valore artistico con installazioni e opere interattive.

Ne abbiamo parlato con la direttrice Gilda Bojardi: «Abbiamo chiamato la mostra di quest’anno “Design Re-Evolution”. Abbiamo coinvolto oltre 40 studi di architettura di tutto il mondo, che hanno narrato la loro rivoluzione (e le loro evoluzioni) attraverso prodotti, materiali e processi industriali all’avanguardia, creando connessioni tra scienze, arte ed economia. Nei Cortili dell’Università degli Studi di Milano si potranno vedere, tra gli altri, le proposte di Stefano Boeri, Piero Lissoni, Mario Cucinella, Massimo Iosa Ghini, e di donne progettiste come Annabel Karim Kassar, Benedetta Tagliabue, Odile Decq. Saremo anche all’Orto Botanico in Brera, nel suggestivo colonnato di Portrait Milano, da Eataly in Piazza XXV Aprile, da Urban Up/Unipol De Castillia e in Torre Velasca».

Lo showcase di Diodato con Sorrisi

Ci sarà anche sorrisi con un evento davvero speciale: lo showcase di Diodato nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano (via Festa del Perdono, 7), domenica 23 aprile dalle ore 18. A introdurre l’evento e dialogare con il cantautore ci sarà il direttore Aldo Vitali. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti (molti sono prenotabili su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lo-showcase-di-diodato-con-tv-sorrisi-e-canzoni-609779084657). Ci vediamo tutti lì!