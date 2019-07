Victoria Beckham: reunion con le Spice Girls nel 2020?

30 Luglio 2019 | 12:02 di Giulia Ciavarelli

Al termine del 2018 una notizia aveva entusiasmato i fan degli Anni 90: il ritorno dal vivo delle Spice Girls. Il tour di concerti sold out è appena terminato e quello che si aspettavano tutti non è accaduto: nessuna apparizione a sorpresa di Victoria Beckham, la grande assente della reunion. «Preferisco concentrarmi sulla mia famiglia e sulla mia azienda di moda» aveva dichiarato non appena si era diffusa la notizia della sua mancata presenza ai live con le ragazze di Wannabe.



Il colpo di scena, però, arriva al termine del grande successo degli show: sembrerebbe che ci sia la possibilità di rivedere le cinque Spice insieme sul palco nel 2020. A dirlo è Mel B durante un'ospitata al The Lateish Show ripresa dal Daily Mail: «Stranamente, mia madre era tra gli invitati della festa estiva organizzata dalla madre di Victoria e lei era lì, e ha detto a mia madre che le piacerebbe partecipare l'anno prossimo al Glastonbury in onore del cinquantesimo anniversario». Il festival si terrà dal 24 al 28 giugno, e tutte le informazioni riguardanti biglietti e lineup saranno annunciate in autunno. «Le ragazze mi uccideranno per averlo detto, ma non mi interessa perché lo dobbiamo ai nostri fan e a noi stessi» conclude l'ex Spice.



La dichiarazione ha fatto presto il giro del mondo, anche se per ora non c'è alcuna conferma ufficiale. È pur certo che questa sarebbe l'occasione giusta per rivedere insieme Mel C, Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell e Victoria cantare tutti i successi che hanno accompagnato un'intera generazione.



Il quintetto pop si è intanto riunito per tornare sul grande schermo: infatti, secondo la Paramount, il loro film d'animazione è già in lavorazione. La pellicola uscirà nel 2020 e conterrà sia i classici sia alcuni brani inediti.