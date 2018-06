Wind Music Awards 2018: il programma del 5 giugno

05 Giugno 2018 | 13:31 di Redazione Sorrisi

Va in onda lunedì 5 giugno su Rai1, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada alla conduzione, la prima serata dell'ormai tradizionale appuntamento con i Wind Music Awards (a partire dalle 20.30). All'Arena di Verona vengono premiati gli artisti che con i loro singoli e album hanno ricevuto le certificazioni oro e platino nell'ultimo anno.



Apre la serata Zucchero, ma vedremo sul palco anche Benji & Fede, Laura Pausini, J-Ax e Fedez, Cristina D'Avena, Laura Pausini, Lo Stato Sociale e Ghali. Ospite internazionale della serata è Rita Ora. Ecco l'ordine delle esibizioni all'Arena.

La scaletta

Zucchero - «Dune Mosse»



Thomas - «Non te ne vai mai»



Fabrizio Moro ft. Ultimo - «L'eternità (il mio quartiere)»



Gué Pequeno ft. Elettra Lamborghini - «Lamborghini», «Lungomare latino»



Benji & Fede - «Moscow Mule»



Laura Pausini - «E.STA.A.TE»



J-Ax & Fedez - «Italiana»



The Giornalisti - «Questa nostra stupida canzone d'amore»



Cristina D'avena - «È quasi magia Johnny»/«I puffi sanno»/«Mila e Shiro»/«All'arrembaggio», «Kiss me Licia»/«Occhi di gatto»



Ermal Meta ft. fabrizio Moro - «Non mi avete fatto niente»



Claudio Baglioni - «Io sono qui»



Lo Stato Sociale - «Una vita in vacanza»/ «Facile»



Rita Ora - «Girls»



Laura Pausini - «Non è detto», «Frasi a metà»



Ficarra e Picone



Sfera Ebbasta - «Rockstar»



Biagio Antonacci - «In mezzo al mondo», «Mio fratello»



Francesco Gabbani - «Tra le granite e le granate»



Ghali - «Cara Italia»



Levante - «Non me ne frega niente»