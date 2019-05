“You’ll Never Walk Alone”: il testo e la traduzione dell’inno del Liverpool

08 Maggio 2019 | 10:14 di Stefano Gradi

La semifinale di Champions League tra Liverpool e Barcellona ha rappresentato l'occasione, anche per i non appassionati di calcio, di ascoltare lo splendido inno della squadra inglese, cantato a squarciagola dalla Kop (il settore dei tifosi più "caldi") e da tutto Anfield, forse lo stadio più bello del mondo, sicuramente quello che crea l'atmosfera migliore per una partita di calcio. E imprese come quella del 7 maggio 2019, possono succedere solo ad Anfield.



"You'll Never Walk Alone" ascoltato a Liverpool (o anche solo in televisione) è da brividi, da pelle d'oca. È una canzone che riesce a trasmettere la vicinanza dei tifosi alla propria squadra. La traduzione letterale è «Non camminerete mai da soli» e sottolinea come nei momenti belli e in quelli difficili, non importa contro chi e come, nesssuno si ritroverà mai da solo ad affrontare le avversità.



A ogni partita la canzone parte dagli altoparlanti dello stadio pochi minuti prima del calcio d'inizio, accompagnata dalle voci di tutti i presenti. I tifosi del Liverpool, poi, la intonano anche a un minuto dalla fine, sia in casa, sia in trasferta.

Gerry & The Pacemakers - You'll Never Walk Alone

La "You'll Never Walk Alone" diventata inno del Liverpool è la versione cantata nel 1963 da Gerry & The Pacemakers, una rockband della stessa città. La canzone originale, però, è del 1945. Era uno dei temi del musical "Carousel" di Rodgers and Hammerstein.



Nel corso degli anni è stata reinterpretata più volte da numerosi cantanti come Frank Sinatra, Judy Garland, Elvis Presley, Johnny Cash, Olivia Newton-John e Doris Day. Anche i Pink Floyd hanno inserito una registrazione del coro della Kop nella loro canzone "Fearless", nel loro album del 1971 "Meddle".

Il testo e la sua traduzione

Foto: Il "claim" del club campeggia sugli «Shankly Gates», l'entrata dello stadio dedicata allo storico allenatore che adottò «You'll Never Walk Alone come inno della squadra

When you walk through a storm

Hold your head up high

And don't be afraid of the dark

Quando cammini attraverso una tempesta

Mantieni la testa alta

E non avere paura del buio



At the end of the storm

Is a golden sky

And the sweet silver song of a lark

Alla fine della tempesta

C'è un cielo dorato

E il dolce canto argentato di un'allodola



Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Continua a camminare attraverso il vento

Continua a camminare attraverso la pioggia

Anche se i tuoi sogni verranno scossi e spazzati via



Walk on walk on with hope in your heart

And you'll never walk alone

Continua a camminare con la speranza nel cuore

E non camminerai mai da solo



You'll never walk alone

Non camminerai mai da solo

Walk on walk on with hope in your heart

And you'll never walk alone

Continua a camminare con la speranza nel cuore

E non camminerai mai da solo