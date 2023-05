Niall Horan: «Dobbiamo goderci la vita!»

L’irlandese degli One Direction a Milano ha presentato il nuovo singolo “Meltdown” Giulia Ciavarelli







In un emozionante pomeriggio milanese, Niall Horan ha riabbracciato i fan italiani per presentare il singolo “Meltdown”. A tre anni dall’ultimo disco, l’irlandese degli One Direction è pronto per inaugurare una nuova era musicale. E noi di Sorrisi eravamo con lui.

Niall, il 9 giugno uscirà “The show”, il terzo album da solista. Cosa ci può dire?

«È il miglior album che abbia mai scritto: è un lavoro più maturo, riconoscibile e introspettivo. Spero che le persone possano identificarsi nei temi trattati».

Ci ha dato due anticipazioni, la prima era “Heaven”: si ricorda quando l’ha scritta?

«Tra aprile e maggio 2022 ho affittato una casa nel parco nazionale di Joshua Tree, in California, per una settimana e lì ho iniziato a scrivere il testo. Nel brano rifletto sulle pressioni e le regole che la società ci impone».

E “Meltdown” di che cosa parla?

«Di quei momenti in cui ci sentiamo ansiosi, ma in fondo sappiamo che tutto andrà bene».

Sta per compiere 30 anni, ne sente il peso?

«Sto vivendo tutto alla mia velocità. Dovremmo divertirci di più e goderci la nostra vita. E dei 30… non sono affatto preoccupato!».

Lo sa che i fan italiani aspettano un concerto?

«L’Italia è nella lista dei miei posti preferiti, prometto di tornare presto!».