Ora canto io! Gerry Christmas a tutti

Barbara Mosconi







Non saranno Mina o Michael Bublé ad allietarci quest’anno con un album natalizio. A sorpresa, tocca nientepopodimenoché a Gerry Scotti. È uscito l’8 dicembre, negli store digitali e in edicola con Sorrisi, “Gerry Christmas”, dieci classici brani natalizi, dal super gettonato “All I want for Christmas is you” al tradizionale “Jingle bells”, più un’introduzione dove Gerry con la sua inconfondibile e più che familiare voce dichiara candidamente: «Non sono un cantante eppure non ho resistito al richiamo del dolce scampanellio delle canzoni del Natale».

Lo scampanellio da quanto durava?

«Mi hanno chiesto spesso: “Ha un sogno nel cassetto?”. In quarant’anni di carriera ho fatto tutto e, avendo ormai abbandonato il sogno di giocare a San Siro e vincere la coppa dei Campioni, non mi restava che questo: cantare».

Perché proprio cantare?

«Devo alla musica la prima parte della mia carriera e della mia vita quando ero innamorato dei dischi. Da lì è venuta la radio, poi la tv musicale e poi sono diventato Gerry Scotti. Mi è andata bene, ma sono nato lì».

Non è che poi ci prende gusto?

«No! Ho grande rispetto per chi fa il cantante, è uno sfizio che mi sono tolto, anche se non escludo la prossima estate di fare una compilation da mare».

Dunque un ritorno alle origini.

«La musica l’ascolto in macchina e la mattina in bagno quando faccio la barba, spesso faccio delle compilation per la famiglia, ma se c’è un periodo in cui la musica non manca è il Natale e allora mi sono detto: “Perché devo beccarmi quella degli altri quando posso farla io?”».

Lo fa lei ma usando l’intelligenza artificiale.

«Da sei mesi a questa parte tutte le mattine ricevo almeno una ventina di segnalazioni da amici e parenti, ci sono io camuffato che canto o recito, sono l’uomo più “memato” (la sua figura viene utilizzata per i “meme”, delle brevi clip, ndr) e più trasformato d’Italia! Con l’intelligenza artificiale mi hanno fatto cantare da Freddie Mercury a Franco Califano a Nino D’Angelo».

Da lì a fare un album...

«In mezzo a tanti ci sono due artisti digitali che hanno creato la pagina Instagram “Thousand Gerry”, sono i più bravi a riprodurmi sia come disegno sia come voce. Mio figlio Edoardo che è l’ideatore e il produttore di questo progetto ha detto: “Invece di farti fare canzoni e personaggi a caso perché non fai Babbo Natale e canti i grandi classici?”».

Della combinazione apprezza più “l’intelligenza” o “l’artificiale”?

«Ho coniato una nuova accoppiata: “artificio intelligente”, che è il contrario. È un artificio, un camuffamento, un inganno, ma usato con intelligenza».

Senza tutti questi trucchi lei come canta?

«Discretamente. Nell’album il brano di Chris Rea “Driving home for Christmas”, che è nella mia tonalità, lo canto proprio io. Per Mariah Carey e George Michael “l’intelligenza” ha dovuto rimboccarsi le maniche».

Quarant’anni fa, a inizio carriera, provò pure a fare il cantante.

«Ho fatto piccole cose, soprattutto le sigle dei miei programmi. La volta che sono stato più cantante è stata nel 2008 a San Siro quando mi sono esibito con Zucchero in “Funky gallo”, sono finito pure nel suo cd. E certo 30 mila persone che cantano con me non le vedrò più!».

I giudici di “Io canto generation” che voto le darebbero?

«Un 7 per l’impegno, ma contando sulla bontà dei miei giudici anche un 8».

Il più severo chi sarebbe?

«Una che è molta generosa, ma pure molto tecnica e attenta a tutti gli aspetti, è Orietta Berti. “Sei stato sottotono di un quarto!” potrebbe dirmi. Anche se non avesse esaurito tutti i suoi 10 penso che un 10 non me lo darebbe mai».

Con che brano si esibirebbe?

«Il fatto di portare la gioia è il motivo per cui ho fatto un album, così canterei “Feliz Navidad” di José Feliciano. Anche in questo brano l’intervento dell’intelligenza artificiale è minimo».

E il conduttore, Gerry Scotti, come la presenterebbe?

«Direbbe: “Ecco una grande sorpresa che non avremmo mai pensato di potervi presentare, un mio amico creato con l’intelligenza artificiale che non fa le canzoni del futuro come potreste pensare, ma del passato”».

La canzone di Natale della sua infanzia rientra nella decina dell’album?

«Le mie canzoni di Natale erano quelle accompagnate dal suono dei pifferi, delle cornamuse e delle zampogne. Eravamo su “Bianco Natale” e “Astro del ciel/ pargol divin”. In questa selezione ho cercato di essere il più laico possibile».

Nel suo libro “Che cosa vi siete persi” racconta «della biro con la donnina», dono di Natale del suo barbiere...

«All’epoca il classico regalo di Natale del barbiere era il calendarietto che si teneva nel portafoglio. A un certo punto gli venne in mente di regalare quella “burinata”, una penna che se la giravi sottosopra veniva fuori una donna in topless, io la dimenticai a casa, la vide mia madre e la buttò subito via».

Quali erano le tradizioni natalizie di casa Scotti?

«Tradizioni molto lombarde e padane, si festeggiava il pranzo di Natale, non la Vigilia, con ravioli in brodo e cappone ripieno con le patate, per finire il panettone con le uvette e i canditi (questo è il vero panettone!) e la crema da mettere sopra. Sono passati cinquant’anni, ma il pranzo di Natale della mia famiglia resta sempre uguale».

Ai suoi nipotini cosa canterà per le feste?

«Devo ripassare un po’ di repertorio di Cristina D’Avena, oppure posso mettere le canzoni più allegre del mio cd».

Nelle foto allegate all’album lei si trasforma artificialmente in Frank Sinatra, Mariah Carey, Elvis Presley, meglio che a “Tale e quale show”.

«A “Tale e quale” Carlo Conti ha intrapreso anni fa il filone difficile del travestimento, del trucco e della similitudine nelle movenze, li seguo e sono veramente bravi, la loro è bravura artigianale e non artificiale».

Lei e Conti siete stati avvistati insieme ultimamente.

«Stavamo girando uno spot pubblicitario, lo vedrete dopo le feste, però proprio quei giorni mi arrivavano i brani definitivi dell’album e Carlo Conti è stato il primo ad ascoltare le mie canzoni di Natale».

Commenti a caldo?

«Gli sono piaciute molto. Se avesse presentato lui il Festival di Sanremo sicuramente mi avrebbe invitato! Ora dovrò mandare le tracce al prossimo conduttore: “Ciao, sono un giovane cantante, ti mando questo provino che ho fatto...”».

Nel frattempo sta per riportare in onda “La ruota della fortuna”.

«È una cosa molto bella. Abbiamo appena iniziato a registrare le prime puntate ma non sappiamo ancora quando andrà in onda».

Ha rispolverato “Io canto generation”, tornerà con “La ruota della fortuna”, ha scritto un libro, ha inciso un disco, si può dire che è sistemato... per le Feste.

«In un giorno abbiamo 24 ore, io ne dormo 8, ma stanno diventando 7, altre 8 ore lavoro, ma spesso mi sbrigo e riesco a farlo in 6. Permettete allora che nelle rimanenti 8 ore io mi dedichi ai miei hobby. In questi mesi mi sono regalato la possibilità di fare le cose che mi piacciono, ossia un libro e un disco, cose che mi davano felicità, mi distraevano e mi facevano bene alla mente e al fisico».

Vuole finire con un augurio ai lettori di Sorrisi?

«Volentieri. Ogni tanto fatevi un regalo, che non significa necessariamente comprare un orologio, una cravatta, un profumo, un oggetto... Prendetevi piuttosto del tempo per una cosa che avete voglia di fare. Riceverete tante soddisfazioni!».

Una pagina Instagram, due patiti del computer, una casa discografica... e il gioco è fatto

Ma cos’è l’intelligenza artificiale? E in che modo ha aiutato Gerry a realizzare questo lavoro? È una sorta di assistente digitale, a cui poter chiedere aiuto nella realizzazione di testi, musiche, foto, disegni. Esistono diversi programmi di intelligenza artificiale, tra cui il più famoso è ChatGPT. In questo caso, come è andata? «Io ho letto e cantato normalmente» spiega Gerry, «poi i due bravissimi esperti digitali di Thousand Gerry sono riusciti con il computer e l’intelligenza artificiale ad adattare la mia voce a tutti gli stili e i cantanti». E anche la foto di copertina di questo numero di Sorrisi è stata creata dall’intelligenza artificiale. Quotidianamente gli autori di Thousand Gerry («Giovanni ed Enrico, due ragazzi siciliani che vogliono mantenere l’anonimato») grazie alle tecniche digitali trasformano il volto di Gerry in un famoso cantante o attore e lo animano con diverse espressioni e voci.

Dal web al disco

Edoardo Scotti, figlio di Gerry, che cura i social del conduttore, ha cercato una casa discografica: «L’appuntamento alla Warner era alle tre del pomeriggio» racconta Gerry «Dopo mezz’ora avevamo firmato per il disco di Natale».

Tutto dichiarato

Gerry tuttavia ci tierne a chiarire: «Per me è soltanto un gioco, non se ne abbiano a male gli altri, io ho fatto un’operazione dichiarata, lo dico chiaro: mi sono fatto aiutare dall’intelligenza artificiale. Ma chissà quanti altri lo fanno e non lo dicono. Certo se con l’intelligenza artificiale facessero un Gerry Scotti che presenta un programma, beh... Per fortuna c’è ancora spazio per un po’ di umanità!».

Un Telegatto lungo 40 anni

Lo scorso 23 novembre alla presentazione del libro “Che cosa vi siete persi” nell’affollatissima libreria Rizzoli a Milano, il direttore di Sorrisi Aldo Vitali ha consegnato un telegatto a Gerry Scotti: per la sua lunga carriera (40 anni proprio nel 2023), per sapersi rinnovare restando uno dei pilastri della televisione e per la capacità di tenersi al passo con i tempi grazie ai social, di cui è indiscusso protagonista.