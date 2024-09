Otto anni di Radiofreccia, lo spirito “rock” di Rtl102.5

Il gioiellino del Gruppo ha esordito nel 2016 e a ottobre celebra il suo ottavo anno Una foto di "Radiofreccia" che celebra otto anni on air. Credits: Radiofreccia. Credit: © Radiofreccia Paolo Di Lorenzo







Radiofreccia compie otto anni di concerti, dirette ed emozioni che hanno il suono del rock. La radio diretta da Daniele Suraci è considerata il gioiellino del Gruppo Rtl102.5 e ha esordito nel 2016 con lo slogan "Libera come noi", che ancora oggi ne riassume l'essenza.

«La nostra è un'anima rock con uno sguardo rivolto ai grandi eventi, Radiofreccia ha seguito il GP di Formula 1 a Monza per tutta la settimana, con collegamenti e contenuti social, e la MotoGP con numerosi collegamenti in diretta da Misano per il Gran Premio dell'Emilia Romagna» dice Suraci, che anticipa gli appuntamenti da segnare in calendario per i prossimi mesi.

Fervono i preparativi per il 26 ottobre, il giorno in cui Radiofreccia celebra il suo ottavo anno sulle frequenze. Lo scorso luglio, la radio che fu al centro del film omonimo del 1998 diretto da Luciano Ligabue è stata partner del live dei Rammstein alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Spiega Daniele Suraci, secondogenito di Lorenzo Suraci, fondatore del Gruppo Rtl102.5: «Il concerto si è tenuto davanti a oltre 60 mila spettatori, trasmettendo anche i nostri programmi in diretta dalla venue».

Suraci rilancia i prossimi appuntamenti, dal tour dei Fontaines D.C., «Una delle band del momento a livello mondiale nella scena alternative rock». Sono attesi il 4 novembre a Milano con una data immediatamente sold out e poi il prossimo anno il 17 giugno a Bologna e il 19 di nuovo a Milano.

Spazio anche al cantautorato pop rock con gli eventi che, da qui alla fine dell'anno, animeranno la scena live nostrana. Da Bradley Simpson il 23 ottobre ai Kaleo il 28 novembre, fino a Myles Kennedy il 13 novembre; e ancora il 14 novembre sarà all'insegna dei Falling In Reverse, che hanno traslocato il concerto all'Unipol Forum di Milano a fronte della grande richiesta da parte del pubblico.

Nel corso del prossimo anno l'agenda di Radiofreccia è già molto fitta e verrà inaugurata dall'unica data italiana di James Bay il 15 gennaio a Milano. Grande attesa anche per il ritorno sui palchi di Marilyn Manson che si terrà l'11 febbraio, sempre a Milano. I Pantera danno appuntamento al loro pubblico il 12 febbraio a Bologna, mentre i Twenty One Pilots saranno il 17 aprile a Bologna e il 28 aprile a Milano: i biglietti vaporizzati con ben un anno di anticipo rispetto al live.