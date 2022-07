Per Samuel è una doppia estate in tour

Immaginate un palco sul mare nel bel mezzo delle isole Eolie, circondato da persone in barca che ascoltano grande musica mangiando cibo tipico della Sicilia. Questa estate da sogno si è materializzata durante “Eolie music fest”, un evento di cui Samuel, leader dei Subsonica, è direttore artistico e che ha influito sulla scrittura del suo nuovo singolo “Occhiali da sole”.

Quindi questo è un brano... nautico?

«In qualche modo sì. Parla di un navigatore, un naufrago, che cerca la sua terraferma».

Cosa c’entrano gli occhiali da sole?

«Sono uno strumento che in molti usano per affrontare le giornate difficili. Mi piace immaginare che questa pratica possa risolvere facilmente ogni difficoltà quotidiana».

Dalle sue parole sembra un brano riflessivo, e invece all’ascolto è divertente.

«È una mia fissazione, lo faccio da sempre. Mi piace essere come quei maghi che fanno apparire oggetti nelle scatole perché hanno un doppio fondo».

Il videoclip la vede apparire con una parrucca bionda. Lei non ha mai fatto niente del genere, cosa l’ha convinto?

«Ebbene sì, mi sono regalato un po’ di autoironia... Rappresento un personaggio fuori dal mondo e volevo che fosse così, pittoresco. Sono cose che nella realtà in cui sono nato e cresciuto per tanti motivi non mi sono mai potuto concedere».

Dopo “Cinema” del 2021 con Francesca Michielin, è tornato a girare le scene di un video nella laguna veneta.

«Io ora vivo tra Torino e Venezia, quindi gioco in casa. È un lusso del mio lavoro: posso prendere gli stimoli da due luoghi che ai miei occhi appaiono sempre nuovi».

In effetti “dividersi” le riesce bene.

«È vero! Da maggio mi alterno con il tour dei Subsonica, poi il mio, poi quello della band, poi di nuovo il mio, per tutta l’estate. Da settembre mi occuperò di un altro evento che unisce cibo e musica: è una mia nuova priorità. Non a caso ora, prima di tornare alle prove, c’è un piatto di pasta con le vongole fresche che mi aspetta...».