Perché il balletto di “Mercoledì” è un fenomeno globale

L’ultima mania del web: una scena della serie di Netflix (con una musica diversa) è stata imitata da migliaia di utenti (e molte star) Alessandro Alicandri







Certe cose possono succedere solo su TikTok, la piattaforma video che detta le tendenze tra i giovani (e non solo). In una scena della serie Netflix ”Mercoledì” (appena rinnovata per una seconda stagione), l’attrice Jenna Ortega balla una coreografia da lei stessa inventata ispirandosi alle rock star degli Anni 80.

La canzone di sottofondo nell’episodio è “Goo goo muck” dei The Cramps, ma un utente di TikTok sceglie di abbinare quelle immagini a un brano del 2011 di Lady Gaga, ”Bloody Mary”, in una versione remix accelerata. Da lì, la magia: in tutto il mondo centinaia di migliaia di persone (e anche molti vip italiani e internazionali, compresa... Lady Gaga!) hanno replicato la coreografia, basandosi sui movimenti dell’attrice (resi “virali” da una influencer filippina, Niana Guerrero).

Il balletto prevede quattro movimenti: far fluttuare le braccia dietro la schiena come se si indossasse un mantello, agitare le mani come se si stesse suonando un pianoforte, poi battere i pugni chiusi sulle spalle e infine alzare un braccio e poi l’altro come in un fascinoso flamenco.