10 canzoni da ballare per il trenino di Capodanno

13 Dicembre 2019 | 17:21 di Chiara Colasanti

Il veglione di Capodanno si avvicina e non ci si può far trovare impreparati. Le feste del 31 dicembre non possono che essere (almeno in parte!) feste danzanti, ma quali sono le migliori colonne sonore per i trenini di rito?

Per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo anno che avanza abbiamo scelto per voi venti tra i veri e propri tormentoni di Capodanno e quelle che sono le new entry degli ultimi anni: dal "Samba Megamix" a "Maracaibo", passando per "Uptown Funk" e "Happy", senza dimenticare "La Notte Vola" o "Boom Boom Boom".



Pronti a scoprire anche tutti gli altri brani da ballare nella notte più lunga dell'anno?

Boom Boom Boom È dal 1998 che i Vengaboys, con la loro eurodance, fanno ballare anche i più restii a scatenarsi in pista: basta ascoltare l’intro e lasciarsi andare.

YMCA Esiste una canzone che faccia partire il movimento di bacino e di braccia più di YMCA dei Village People? Certo, magari non sapremo proprio tutte le mosse giuste, però l’importante è provarci e divertirsi, no?

The Final Countdown Ci auguriamo che non si tratti del conto alla rovescia finale in questo caso specifico, ma sicuramente è una di quelle canzoni adatte per entrare nel mood, in zona “10, 9, 8…”, no?

I Will Survive Un vero e proprio classico per riempire la pista da ballo: nessun passo preciso da seguire, ma tutta la grinta possibile da tirare fuori andando a ritmo, cantando a squarciagola.

Vamos a Bailar Quest’anno questa canzone celebrerà i suoi primi 20 anni, quale occasione migliore del capodanno per scatenarcisi su a ritmo? Siamo sicuri che quasi tutti conosceranno (almeno!) il ritornello.

Happy Tormentone degli ultimi anni che non è possibile non conoscere e dal quale non è possibile non farsi trascinare in pista: che sia una canzone benaugurante per il nuovo anno, così da accoglierlo portandosi avanti con la quota “felicità”.

Uptown Funk Da quando è uscita non c’è festa durante la quale manchi questa questa canzone. Quando magari in pista c’è un momento di eccessiva tranquillità: resistere a “Uptown Funk” è davvero difficile… provare per credere.

Tanti Auguri “Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po’ più in là…” e se lo dice Raffaella Carrà, non possiamo che prenderla come esempio: in pista è un’assicurazione di divertimento, fosse anche per la possibilità di scontri tra ballerini quando si lancia la testa all’indietro.

Wake Me Up Before You Go Go Durante le feste gli Wham! sono il gruppo versatile che accompagna tutte le vacanze. Da “Last Christmas” per Natale alla movimentata “Wake Me Up Before You Go Go” per il veglione di Capodanno: a voi la scelta.

Queen Una canzone che è un vero e proprio “auto-augurio”, oltre che un’ottima scusa per scatenarsi in pista: i Queen sanno essere la colonna sonora ideale per moltissimi momenti da incorniciare, siamo certi che lo sarà anche il vostro capodanno.

Disco Samba Megamix Non c'è veglione che possa essere chiamato tale senza che si balli almeno una volta cantando a squarciagola al ritmo di "Brigitte Bardot, Bardot!"... giusto?

Samba de Janeiro Bellini firma una delle canzoni più ballate ogni anno a cavallo tra il 31 dicembre e il 1 gennaio: siamo sicuri che non riuscirete a stare fermi quando partirà durante il veglione.

Maracaibo Questa siamo sicuri che la sappiate anche abbastanza a memoria: quante volte avete ballato sulle note di Maracaibo, cantando insieme a Lu Colombo, nel corso degli ultimi anni?

Disco Inferno Qui le movenze imitano per forza quelle di Tony Manero e il ritmo conquista ogni muscolo, facendo ballare anche i più restii: dal 1976 quando parte "Disco Inferno" c'è una certa febbre che comincia a dilagare in pista!

Don't Let Me Be Misunderstood I Santa Esmeralda hanno reinterpretato nel 1977 in chiave disco questa canzone, scritta inizialmente per Nina Simone, che la registrò per la prima volta nel 1964. Siamo sicuri che non mancherà tra le canzoni da ballare mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno.

La Notte Vola Nel gennaio 1989 Lorella Cuccarini interpreta "La Notte Vola", sigla di aperturà del varietà del sabato sera di Canale 5 "Odiens", che diventerà un vero e proprio "cult". Pronti con la coreografia, con quanto fiato avete in gola?

Cacao Meravigliao Dal 1987 "Cacao Meravigliao" fa impazzire il pubblico di "Indietro Tutta!" ma non solo: con questo italianissimo portoghese e il ritmo brasiliano non si può resistere e in un lampo ci si ritrova a ballare facendo l'ennesimo trenino.

Daddy Cool Dal 1976 ad oggi quante volte avete canticchiato "She's crazy like a fool", mentre tenevate il ritmo di "Daddy Cool"? Una festa di Capodanno senza i Boney M non potrebbe essere definita tale, non trovate?

Born To Be Alive Del 1979, Born To Be Alive di Patrick Hernandez è una delle canzoni più ballate in ogni momento "revival", ma la notte di Capodanno diventa una delle regine indiscusse!

