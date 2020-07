Cristina D’Avena: 10 sigle storiche dei cartoni animati

06 Luglio 2020 | 09:00 di Chiara Colasanti

Reduce dal grande successo di "Duets" e dopo aver cantato la sigla della serie Netflix "La casa di carta" in versione cartone animato e in italiano, Cristina D'Avena torna a far impazzire i fan con "Faccio la brava", sigla ufficiale della nuova edizione del Padova Pride Village. Ne approfittiamo per fare un tuffo indietro nel tempo ai pomeriggi d'infanzia passati davanti alla televisione a seguire le avventure dei propri personaggi preferiti, grazie alle canzoni più famose.

Nella gallery troverete dieci delle sigle che l'hanno resa una delle voci (e delle donne!) più amate dagli italiani.