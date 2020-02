20 canzoni d’amore romantiche tutte da dedicare a San Valentino

12 Febbraio 2020 | 17:47 di Chiara Colasanti

Quando si è innamorati di qualcuno ogni occasione è buona per fare una sorpresa, per provare a stupire il proprio amato o la propria amata. Cos'è meglio allora di una bella dedica di una canzone d’amore?



Che voi siate ricambiati o che non lo siate, certamente il potere che la musica esercita rimane lo stesso: chi non si è mai commosso ascoltando una canzone d’amore che sembra raccontare esattamente quello che stiamo provando?



La musica è il linguaggio universale per eccellenza: quando incontra tematiche amorose l’effetto "emozione" è assicurato. Non c'è argomento più emozionante del sentimento che riesce letteralmente a rendere chiunque un supereroe agli occhi di un’altra persona.



Ci sono ricordi incancellabili nella vita di ognuno di noi che sono caratterizzati da una specifica colonna sonora, così come ci sono delle canzoni che ci ricondurranno sempre con la memoria (e con il cuore) a una specifica persona, a un preciso momento.



Tra le infinite possibilità di scelta, brani internazionali e canzoni italiane, abbiamo selezionato venti successi romantici tutti da dedicare (o da dedicarsi).

John Legend - "Conversations In The Dark" And you say that you're not worth it

You get hung up on your flaws

With my eyes, you are perfect as you are

Adriano Celentano – “L’emozione non ha voce (Io non so parlar d’amore)” Un'altra vita mi darai

Che io non conosco

La mia compagna tu sarai

Fino a quando so che lo vorrai

Lizzo - "Cuz I Love You" I thought that I didn't care

I thought I was love-impaired

But baby, oh baby

I don't know what I'm gonna do

I'm crying 'cause I love you

Ligabue - "L'Amore Conta" L'amore conta

Conosci un altro modo

Per fregar la morte?

Nessuno dice mai se prima o se poi

E forse qualche dio non ha finito con noi

Coldplay - "Yellow" I came along

I wrote a song for you

And all the things you do

And it was called Yellow

Laura Pausini - "Bellissimo Così" Posso essere io

L'occasione che aspetti da una vita

Ed io

Sarò di più

Io sarò la certezza che chiedevi tu



Journey - "Faithfully" And being apart ain't easy on this love affair

Two strangers learn to fall in love again

I get the joy

Of rediscovering you

Oh girl, you stand by me

I'm forever yours, faithfully

Mia Martini - "Almeno Tu Nell'Universo" Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell'universo

Non cambierai

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero di più, di più, di più

Katy Perry - "Teenage Dream" Before you met me

I was alright

But things were kinda heavy

You brought me to life

Now every February

You'll be my Valentine

Tiziano Ferro - "Imbranato" E scusa se ti amo e se ci conosciamo

Da due mesi o poco più

E scusa se non parlo piano

Ma se non urlo muoio

Non so se sai che ti amo

Ultimo - "Poesia Senza Veli" Non è amore, è solo conoscerti a fondo

Scusa il disordine è che mi confondo

Ma tu sei troppe cose insieme

E non riesco a scrivere bene

E non riesco e scrivo quello che viene

Lady Gaga & Bradley Cooper - "Shallow" Tell me somethin', girl

Are you happy in this modern world?

Or do you need more?

Is there somethin' else you're searchin' for?

883 - "Una Canzone d'Amore" Una canzone d'amore

Per farmi ricordare

Una canzone d'amore

Per farti addormentare

Che faccia uscire il calore

Che non ti so spiegare

Una canzone d'amore

Solo per te

Celine Dion - "My Heart Will Go On" Love can touch us one time

And last for a lifetime

And never let go 'til we're gone

Love was when I loved you

One true time I hold to

In my life, we'll always go on



Raf - "Non è Mai Un Errore" Se hai giocato è uguale, anche se ancora fa male

Ma, se hai amato, era amore e non è mai un errore

Ronan Keating - "When You Say Nothing At All" But when you hold me near

You drown out the crowd

Try as they may they can never define

What's being said between your heart and mine

Eros Ramazzotti - "Fuoco Nel Fuoco" Fuoco nel fuoco

Sono gli occhi tuoi dentro ai miei

Ne basta poco

Ed ho già capito chi sei

Elton John - "Your Song" And you can tell everybody this is your song

It may be quite simple but now that it's done

I hope you don't mind

I hope you don't mind

That I put down in words

How wonderful life is while you're in the world

Biagio Antonacci - "Sognami" Che questa mia canzone arrivi a te

Ti porterà dove niente e nessuno l'ascolterà

La canterò con poca voce sussurrandotela

E arriverà prima che tu ti addormenterai

Vasco Rossi - "Una canzone per te" Una canzone per te

Come non è vero sei te

Ma tu non ti ci riconosci neanche

E lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande

Previous

Next