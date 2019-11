20 canzoni pop straniere degli anni 2000

21 Novembre 2019 | 17:00 di Giulia Ciavarelli

Dall'utilizzo di internet e alla popolarità di programmi musicali trasmessi dalla televisione dell'epoca, il nuovo millennio porta con sé una rivoluzione tecnologica importante per la musica e la sua futura fruizione. E dimostra di avere il giusto contrasto di stili, temi e gusti sonori: mentre il rock continua a percorrere una strada già consolidata negli anni novanta, il pop entra in una nuova epoca dove agli inizi procedono parallelamente le band progettate per gli adolescenti e le nuove popstar che iniziano a dominare le classifiche mondiali.



Nella scena discografica, fanno la loro comparsa le future dive del pop: da Rihanna a Lady Gaga, Jennifer Lopez, Beyoncé, Amy Winehouse, Shakira, Katy Perry e Gwen Stefani. Raggiungono la maturità band come Coldplay, Green Day, Train, Red Hot Chili Peppers e NSYNC; si continua a canticchiare (ancora oggi) hit come "Seven Nation Army" dei The White Stripes, "Hey Ya!" degli Outkast, "Pure Shores" delle All Saints e "Complicated" di Avril Lavigne.

Dalle più emozionanti a quelle più divertenti, in questa playlist abbiamo raccolto trenta tra i più grandi successi pop che hanno dominato le classifiche degli anni 2000.