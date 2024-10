Cantanti donne degli anni 80, le più famose regine del pop

Le loro canzoni ci fanno ancora ballare e cantare. Kylie Minogue, Madonna, Belinda Carlisle e le altre dive indimenticabili Kate Bush Credit: © Getty Eleonora Gasparella







Per certi versi gli Anni 80 sono stati un decennio d'oro per la musica. È in questi anni che sono nate alcune delle più belle canzoni, diventate poi di culto, ed è soprattutto proprio di questo decennio un fenomeno che non si è mai replicato allo stesso modo in altre epoche: quello delle grandi icone musicali pop. Gruppi diventati dei veri e propri fenomeni, come i Duran Duran o gli Wham, le Bangles o le Bananarama, ma anche cantanti solisti che hanno confezionato hit dal successo planetario. A livello internazionale sono stati grandi anni per le voci femminili: donne bellissime e decise, voci graffianti oppure dolci e cristalline, spalline, calze a rete, pizzi e look che hanno saputo lasciare il segno.

Alcune di loro hanno esordito all'interno di gruppi, come ad esempio Belinda Carlisle con le Go-Go's, che hanno poi portato avanti una carriera solista. Vi ricorderete sicuramente delle più note: Madonna, Cindy Lauper, Whitney Houston, Kylie Minogue o Kate Bush che nel 2022 è tornata al primo posto in classifica con "Running up that hill" grazie alla serie Netflix "Stranger Things".

Ma non dimentichiamo altre donne e dive di quegli anni, che magari hanno lanciato solamente una one hit wonder capace di arrivare in vetta alle classifiche e di essere un successo che si canta ancora oggi. Quindi ecco Bonnie Tyler, Nena, Vanessa Paradis, Laura Branigan e tante altre. Scommettiamo che queste canzoni le sapete ancora a memoria?

"Wuthering Heights" - Kate Bush

"99 Luftbaloons" - Nena

"Heaven is a place on earth" - Belinda Carlisle

"Gloria" - Laura Branigan

"Total eclipse of the heart" - Bonnie Tyler

"I should be so lucky" - Kylie Minogue

"True blue" - Madonna

"Bette Davis Eyes" - Kim Carnes

"Luka" - Suzanne Vega

"Joe le taxi" - Vanessa Paradis