Canzoni pop anni 80 straniere: le più famose

15 Gennaio 2020 | 12:15 di Cecilia Esposito

Gli anni Ottanta sono come i jeans: non sono mai di tendenza, ma sono sempre alla moda. Ovvero, il ruggente decennio delle spalline e dei capelli cotonati è un evergreen in ogni sua sfumatura, dall'abbigliamento all'immaginario che lo caratterizza, che continua a piacere e a influenzare i giorni nostri. E quando si parla di Anni 80 non possiamo non pensare alla musica di quel decennio, che ha ancora un forte fascino su tutti noi.



Alzi la mano chi ancora si emoziona con un brano come «Like a Prayer» di Madonna. E chi, invece, non riesce a stare fermo ascoltando «Girls Just Wanna Have Fun» di Cindy Lauper? Questo è proprio l'effetto della musica eighties, come un primo amore che, anche a distanza di anni, decenni, ancora fa battere il cuore alla sola vista.

Tutto merito di artisti eclettici e musicisti senza paura come Michael Jackson, Prince e Duran Duran che hanno illuminato la scena musicale internazionale, spesso con un pizzico di civetteria e superficialità, ma che indubbiamente hanno fatto la storia della musica con dei brani pop senza tempo. Per un viaggio indietro nel tempo negli anni Ottanta basta dare un ascolto alla nostra playlist, che raccoglie le canzoni più popolari di quel pazzo decennio. Prendete la vostra macchina Polaroid, indossate la vostra felpa più colorata e pronti per la partenza!