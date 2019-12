Concerti da vedere nel 2020: i tour dei cantanti italiani

12 Dicembre 2019 | 16:47 di Giulia Ciavarelli

Per ogni anno che finisce ne inizia uno altrettanto denso di appuntamenti con la musica dal vivo: il calendario della stagione 2020 con gli artisti italiani prevede tour già sold out, grandi feste nelle arene e concerti nei festival estivi.

Molti sono stati ufficializzati recentemente, altri erano talmente attesi che i biglietti sono andati esauriti dopo poche ore dalla messa in vendita, come per i concerti milanesi di Marracash. Non mancano i protagonisti della musica italiana e i loro appuntamenti negli stadi: da Cesare Cremonini a Tiziano Ferro, Francesco De Gregori con Antonello Venditti, Max Pezzali, Ex-Otago, Salmo e Ultimo. Molti artisti italiani scelgono di salire sui palchi dei festival estivi, come nel caso di Vasco Rossi e Coez.

Tanti sono gli appuntamenti speciali e unici nel loro genere: dalle dodici serate consecutive di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla fino ai festeggiamenti di Ligabue a Campovolo per i trent'anni di carriera e la lunga serie di concerti di Zucchero all'Arena di Verona.

Calendario alla mano, è il momento di acquistare o regalare i biglietti del vostro cantante italiano preferito: ecco una corposa guida dei migliori concerti del 2020.



Cesare Cremonini «È una responsabilità che mi dà stimoli a migliorarmi, a essere ancora creativo in quello che faccio» ci aveva risposto Cesare Cremonini durante la nostra intervista parlando del tour negli stadi che lo aspetta nel 2020. Lo scorso 29 novembre è uscito “Cremonini 2C2C The Best Of”, non una semplice raccolta di brani: il disco contiene più di trenta successi rimasterizzati con sei inediti al seguito. Un lavoro corposo e denso di significato: Cesare festeggia i vent'anni di carriera. Appuntamento all'estate 2020, il cantautore partirà da Lignano il 21 giugno e proseguirà in tutti gli stadi italiani con il grande finale all'Autodromo di Imola. Tutte le date



Tiziano Ferro Tra le novità annunciate con largo anticipo c'è l'attesa tournée di Tiziano Ferro dal titolo TZN2020: i concerti in programma si divideranno tra gli stadi italiani e le arene indoor di dieci capitali europee. Tutto sarà ovviamente condito con i grandi classici del repertorio Ferro, ma anche le nuove canzoni contenute in "Accetto Miracoli", l'album entrato direttamente al primo posto nella classifica di vendita ufficiale. Tutte le date



Vasco Rossi Vasco Rossi sarà nuovamente uno dei protagonisti dell'estate 2020: nel mese di giugno sono cinque le date già annunciate che lo vedono esibirsi all'interno delle rassegne musicali come Firenze Rocks, I-Days e Rock in Roma. L'eccezione la farà la data all'Autodromo di Imola che nel 2020 ospiterà numerosi concerti e grandi eventi. Quando:

10 giugno - Firenze, Visarno Arena - Firenze Rocks

15 giugno - Milano, MIND Milano Innovation District (Area Expo) - I-Days 2020

19 e 20 giugno - Roma, Circo Massimo - Rock in Roma

26 giugno - Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari



Antonello Venditti e Francesco De Gregori Per il 2020 ecco una nuova unione musicale: si tratta della coppia formata da Francesco De Gregori e Antonello Venditti, due leggende della musica italiana che si esibiranno insieme in uno speciale evento allo Stadio Olimpico di Roma. I due artisti hanno cominciato a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria e hanno scritto le prime canzoni insieme. Ora si ritroveranno sullo stesso palco dopo cinquant'anni sempre nella loro città, là dove tutto iniziò. Quando:

5 settembre - Roma, Stadio Olimpico

Max Pezzali L'obiettivo è quello di ricreare un grande karaoke a cielo aperto: «È un sogno che non avevo nemmeno il coraggio di avere, è un risultato che va meritato, coltivato con il tempo» dice Max Pezzali, ancora incredulo. Sono sorpresi anche i fan storici dell'artista e alla notizia del concerto si è unita la speranza di poter rivedere sullo stesso palco riuniti gli 883. Che sia solo un sogno? Staremo a vedere, ma nel dubbio i biglietti sono ancora disponibili. Quando:

10 luglio - Milano, Stadio San Siro

Ultimo All'appello manca solamente il giovane Ultimo, anche lui protagonista dei concerti negli stadi. Nell'estate 2020 assisteremo alla consacrazione definitiva del cantautore che nel giro di un anno e mezzo è passato dai club ai palasport, fino ad arrivare in una location così importante per la carriera di qualsiasi artista. La data zero sarà il 29 maggio a Bibione e poi Torino, Firenze, Napoli, Milano, Ancona, Modena, Pescara, Bari, Messina con un gran finale il 19 luglio al Circo Massimo di Roma, la sua città. Tutte le date



Salmo Il 2020 sarà la prima volta di Salmo in uno stadio: alla data evento allo stadio San Siro di Milano si aggiungerà anche un lungo elenco di concerti in giro per l'Europa e gli Stati Uniti. I fan italiani sono avvisati, perché la disponibilità dei biglietti è limitata. Quando:

14 giugno - Milano, Stadio San Siro

Tommaso Paradiso Abbiamo seguito la storia della rottura dei Thegiornalisti sui social, dove Tommaso Paradiso e soci si sono accusati a colpi di tweet e stories. L'ex frontman della band continua il suo percorso da solista inaugurato dal singolo "Non avere paura, sottofondo musicale della seconda stagione di "Baby". È l'ospitata da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" il momento giusto per sorprendere i fan e annunciare due belle novità: la prima è una nuova canzone che uscirà a gennaio dal titolo "Ma lo vuoi capire?" e la seconda è il conseguente tour che lo vedrà unico protagonista sul palco. Ottobre, novembre e dicembre 2020 sono i mesi scelti per gli show in giro per i palasport italiani, tutti prodotti da Vivo Concerti. Tutte le date



Liberato Sui suoi canali social appare un post dove un pizzaiolo con il volto coperto sforna una pizza margherita: «Ce verimm’ llà!» si legge. A scriverlo è il misterioso account di Liberato, artista di cui non si davvero nulla. L'annuncio coglie di sorpresa i fan, ma la corsa ai biglietti è già iniziata: l'artista farà il suo esordio al Forum di Milano il prossimo aprile nella giornata della Liberazione, sarà un caso?



Quando:

25 aprile - Milano, Mediolanum Forum di Assago

Negrita «Non abbiamo alcuna intenzione di fermare i festeggiamenti. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per ripartire per un tour che, fino ad ora, avete trasformato in uno dei migliori della nostra carriera» dicono i Negrita che nel 2020 ripartono per una lunga lista di concerti in giro per l'Italia. Da gennaio a marzo la band ripercorrerà insieme ai fan tutti i successi della carriera, alternandoli a versioni acustiche ed elettriche. Tutte le date



Gianna Nannini Da Nashville, luogo di ispirazione dell'ultimo album "La differenza", fino allo Stadio Artemio Franchi dove Gianna Nannini suonerà per la prima volta nel 2020. Un concerto evento in Italia, ma un lungo tour in Europa che da maggio terrà impegnata l'artista con i live show a Londra, Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e Svizzera. Quando:

30 maggio - Firenze, Stadio Artemio Franchi

Ligabue "Il meglio deve ancora venire" canta sempre Luciano Ligabue. E così, se il 2019 è stato esplosivo per il cantante emiliano, nel nuovo anno lo aspetta un altro grande traguardo da festeggiare: i trent'anni di carriera. Dove invitare i suoi amici e i fan se non a Campovolo? Appuntamento con "30 anni in un giorno", l'evento live a tutto rock che segnerà un'altra significativa pagina musicale della carriera del Liga. Quando:

12 settembre - Campovolo, Reggio Emilia

Gazzelle Il grande successo di pubblico per Gazzelle è una certezza, e per questo il cantautore sceglie di tornare a cantare dal vivo anche nel nuovo anno. Nel "Post Punk Tour" tornerà a salutare i suoi fan nei principali palazzetti italiani: il cantautore partirà da Firenze a gennaio per proseguire a Milano, Catania, Roma, Bari, Napoli e infine nuovamente Roma. Tutte le date



Modà Si intitola "Testa o Croce Tour 2019/2020" la serie di concerti che vedono il ritorno dal vivo dei Modà. Con una scenografia pensata ad hoc e una scaletta ricca di grandi successi, la band sta già collezionando numerosi sold out tra dicembre, prima parte di concerti, e marzo 2020. Tutte le date



Andrea Bocelli Quello di Andrea Bocelli è un gradito ritorno a Marostica: dopo lo straordinario successo del 2016, con un tutto esaurito, il celebre tenore ritorna eccezionalmente in Piazza degli Scacchi il prossimo 16 settembre per una nuova e memorabile esibizione. L'appuntamento è da non perdere! Quando:

16 settembre - Marostica, Piazza Castello

Achille Lauro Si sa, i trent'anni si compiono una volta sola e per questo i festeggiamenti dovrebbero essere davvero memorabili. Prossimo al traguardo è proprio Achille Lauro, che sceglie di invitare i suoi fan ad un concerto-evento che si terrà nel 2020 a Roma. Sarà un viaggio nel tempo che manderà in corto circuito i generi musicali: presente e passato si fondono in un’interpretazione personale che guarda al futuro. Quando:

31 ottobre - Roma, Palazzo dello Sport



Benji e Fede L'Arena di Verona è la location che ospiterà un grande appuntamento live previsto per maggio 2020 con protagonisti Benji e Fede. «In una serata unica ripercorreremo con voi il lungo percorso che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Per noi è un grande traguardo, sarà una festa incredibile per celebrare la musica e i momenti più belli, dalla prima cover in cameretta a tutte le canzoni del nuovo album» ha anticipato il duo di giovani artisti. Quando:

3 maggio - Verona, Arena



Mahmood Un acclamato tour estivo nei principali festival italiani, un nuovo disco di platino all'attivo per "Barrio", un premio come "Best Italian Act" agli Mtv European Music Awards e la sua prima tournée internazionale. L'ultima stagione musicale è stata per Mahmood davvero trionfale e non sembra certo finita: nel 2020 tornerà on the road con nuovi concerti in Europa e un solo appuntamento in Italia. Quando:

14 aprile - Milano, Alcatraz



Brunori Sas L’attesa è finita: dopo il tour prima nei club e poi nei teatri che nel 2017 ha registrato solo sold out, Brunori Sas è pronto per Brunori Sas Tour 2020, in partenza a marzo 2020 nei palazzetti di tutta Italia, per incontrare nuovamente il pubblico con la sua poesia, la leggerezza, l’autorevolezza musicale e il senso dell’ironia che da sempre lo contraddistinguono. Tutte le date



Le vibrazioni Rinviate al mese di marzo le date del nuovo tour de Le Vibrazioni: per la prima volta, il rock di una delle più longeve e attive band del panorama musicale italiano incontrerà la musica classica. Quello che vedremo nel 2020 sarà uno spettacolo unico, in cui la band presenterà tutti i suoi più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Beppe Vessicchio. Tutte le date



Claudio Baglioni La grande musica di Claudio Baglioni come non l'avete mai sentita: per la prima volta in assoluto, l'artista verrà ospitato nella stagione estiva dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla per ben dodici serate consecutive, un vero record. Bellezza, storia e arte si fonderanno in una magia musicale senza uguali nelle serate evento "Dodici note". Quando:

6-11 e 13-18 giugno - Roma, Terme di Caracalla

Niccolò Fabi «Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio»: con queste parole Niccolò Fabi ha svelato il suo ritorno live nei teatri italiani. Partito al termine del 2019, il tour continuerà tutto il mese di gennaio fino all'ultimo live al Teatro Regio di Parma. Tutte le date



Emma Per celebrare i dieci anni di carriera, Emma Marrone sarà la protagonista di un concerto speciale all'Arena di Verona, ma anche di un lungo tour, "Fortuna Live Palasport 2020", che inizierà nel mese di ottobre in tutte le principali città italiane. Tutte le date



Zucchero Nel 2020 Zucchero "Sugar" Fornaciari tornerà a girare il mondo a seguito della pubblicazione di “D.O.C.”, il nuovo album di inediti composto da undici brani e tre bonus track. Dal mese di aprile verrà presentato live e l'artista partirà dall'Australia per arrivare nel nostro Paese il prossimo settembre all'Arena di Verona, luogo definito da Zucchero come «uno dei più bei posti al mondo per fare musica». Quando:

22-30 settembre, 1-4 ottobre - Verona, Arena



Francesca Michielin Dopo le anticipazioni sul nuovo disco che uscirà in primavera e il singolo "Cheyenne" con Charlie Charles, Francesca Michielin annuncia anche una sola data al Carroponte, il tempio della musica urban alle porte di Milano. «Sarà una grande festa» promette la cantautrice. Quando:

20 settembre - Milano, Carroponte

Nek Dopo il grande successo all'Arena di Verona, il tour di Filippo Neviani, in arte Nek, continua in Italia e in Europa. Oltre trenta date in calendario nei principali teatri italiani che termineranno nel mese di gennaio 2020. In scaletta circa trenta brani tra le hit intramontabili del passato e le canzoni contenute nell'ultimo disco di inediti "Il mio gioco preferito - parte prima". Quando:

11 gennaio - Bologna, Teatro Europauditorium

14 gennaio - Catanzaro, Teatro Politeama

16 gennaio - Catania, Teatro Metropolitan

18 gennaio - Palermo, Teatro Golden

20 gennaio - Napoli, Teatro Augusteo

22 gennaio - Lecce, Teatro Politeama Greco

23 gennaio - Bari, Teatro Team

J-Ax Il 2020 sarà l'anno del ritorno discografico di J-Ax: dopo dieci date al Fabrique di Milano, il rapper sarà tra i protagonisti del nuovo anno con un concerto unico al Blue Note di Milano (già sold out) e una serie di live show tra gennaio e febbraio durante il suo tour di firmacopie. Tutte le date



Ex-Otago La preparazione è iniziata per il viaggio degli Ex-Otago verso il loro concerto più importante di sempre allo stadio della loro città, Genova. Un evento unico voluto dai ragazzi per festeggiare in casa un anno straordinario che li ha consacrati al grande pubblico. Il 15 febbraio sarà una festa con i fan e con tanti ospiti speciali, dalle hit più ballerine come ai successi più romantici come "Solo una canzone", "Questa notte" e "Quando sono con te" certificato disco di platino. I primi ospiti annunciati sono i Coma Cose e Jack Savoretti.

Quando:

15 febbraio - Genova, RDS Stadium

Riki Il successo di Riki è superiore a qualsiasi aspettativa, soprattutto quello che sta ottenendo a Buenos Aires, dove il 7 dicembre ha partecipato al concerto dei CNCO davanti a oltre 25mila persone. Il 2020 sarà un anno ricco di impegni internazionali, ma arriverà anche il momento di incontrare nuovamente i fan italiani durante due date evento a Roma e Milano. Quando:

22 febbraio - Assago (Mi), Mediolanum Forum

28 febbraio - Roma Palazzo dello Sport

Giusy Ferreri Dopo le hit estive messe a segno negli ultimi anni, per Giusy Ferreri è arrivato il momento di tornare sul palco con Giusy Ferreri Live 2020, il nuovo tour che la vedrà ancora una volta protagonista nelle principali città italiane dal mese di marzo. In una dimensione così intima, la cantante presenterà anche il nuovo singolo "Momenti perfetti" attualmente in radio e in digitale. Tutte le date



Marracash Le richieste aumentano e Marracash aggiunge concerti e sposta alcune date in location ancora più capienti: nel 2020 il rapper partirà per l'avventura live nei palazzetti italiani che sta riscuotendo un grande successo già dalle prevendite. Solo per le date milanesi, sono stati polverizzati i biglietti in meno di 48 ore. Tutte le date



Coez Dopo undici date di "È sempre bello in tour", Coez riporta sul palco il suo show in una delle rassegne di musica estiva, il "Rock in Roma". Nella scaletta del concerto ci sarà spazio anche per È sempre bello, canzone che, con più di 65 milioni di stream, è la più ascoltata del 2019 su Spotify. Quando:

11 luglio - Roma, Ippodromo delle Capannelle - Rock in Roma

