Festa della donna, le canzoni all’insegna del girl power

Beyoncé, No Doubt, Ariana Grande, M.I.A.: la playlist dei brani inno del potere femminile in musica







“Insegniamo alle ragazze a rimpicciolirsi, a farsi più piccole” inizia così la citazione di un discorso di Chimamanda Ngozi Adichie inserita in una delle memorabili hit di Beyoncé “Flawless”. Inno dell'emancipazione femminile, ma non è certo l'unico, ieri come oggi.

Per celebrare la Giornata internazionale della donna, abbiamo preparato una playlist dedicata a tutti i più grandi inni al femminile. Dalla storica Aretha Franklin che chiedeva "Respect", facendo una tappa in Italia con Sabrina Salerno con Jo Squillo, fino ad arrivare ad Ariana Grande, Lizzo e alla recentissima "I am woman" di Emmy Meli, ecco i brani che non possono mancare in una compilation dedicata alle donne.