Festivalbar: 10 esibizioni da ricordare

09 Luglio 2020 | 12:16 di Chiara Colasanti

Fino al 2007 non era davvero estate fino a quando non partiva il Festivalbar: quante serate passate in piazza (o davanti alla televisione) a cantare e a ballare i tormentoni di quell'anno?

Nell'arco dei 43 anni di storia della manifestazione canora che ha cambiato le estati di almeno un paio di generazioni di italiani, di esibizioni memorabili ce ne sono state chiaramente a bizzeffe. Gli appassionati ricorderanno una lunga serie di aneddoti che hanno fatto diventare il Festivalbar di diritto una delle trasmissioni mitologiche del passato.

In quanti si ricordano dell'esibizione di una giovanissima Britney Spears sulle note di "...Baby, One More Time" o della presenza di Ricky Martin in Piazza Plebiscito a Napoli? Ricordavate di quando i Black Eyed Peas chiedevano «Where's the love, Italia?», dal palco del Festivalbar 2003?

Nella gallery qui sotto abbiamo selezionato 10 esibizioni che, dal 1987 al 2003, sono entrate di diritto nella storia del Festivalbar.