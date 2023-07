Festivalbar: i vincitori storici degli anni 80

Uno dei singoli più famosi di Vasco, "Bollicine" dà il nome anche all'album che contiene il pezzo. La canzone cita gli slogan che andavano in rotazione mediatica in quegli anni: "Piccolo spazio pubblicità", "Chi Vespa mangia le mele", "E sei protagonista!", "Per l'uomo che non deve chiedere mai", "E sai cosa bevi".

La multinazionale americana in un primo momento avrebbe voluto denunciare il cantante, ma ben presto si accorse che la canzone pubblicizzava la nota bevanda, quindi non procedette contro Rossi. Nell'edizione del 1983 Vasco cantò anche altri quattro pezzi: "Una canzone per te", "Vita spericolata", "Albachiara" e "Colpa d'Alfredo".