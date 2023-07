Festivalbar: i vincitori storici degli anni 90 e 2000

L'immagine dell'Italia al bar nello storico pezzo di Gino Paoli fa un quadro preciso dell'essenza dell'italiano medio, che vuole cambiare il mondo "tra un bicchier di vino ed un caffé" e sotto sotto non risolve nulla. Un ritmo in controtempo con ascendenze esotiche tratto dal disco "Matto come un gatto". In coda al singolo c'è pure un cameo di Vasco Rossi con qualche verso dalla sua "Vita spericolata", ricordando il mitico Roxy Bar.