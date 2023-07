Festivalbar: i vincitori storici degli anni 60 e 70

Le migliori canzoni del festival estivo andato in tv fino al 2007: ecco la selezione degli anni 60 e 70 Rocky Roberts, 1968 Redazione Sorrisi







Festivalbar = estate + musica italiana. Il festival attivo dal 1964 al 2007 ideato dal “patron” Vittorio Salvetti ha fatto scoprire agli italiani tantissime canzoni e artisti che hanno accompagnato le estati del Bel Paese. Oltre alle hit e ai tormentoni, la manifestazione canora è stata anche un pretesto per andare a sondare i gusti degli italiani e per promuovere nuovi personaggi, diventati in qualche caso cult. Nelle prime edizioni si andavano a contare le "passate" dei singoli dai juke-box dei bar (da qui il nome): il brano che risultava essere più suonato vinceva.

Ripercorriamo brevemente in questa prima carrellata i vincitori degli anni 60 e 70: in ordine cronologico hanno vinto Bobby Solo, Petula Clark, Caterina Caselli, Rocky Roberts, Adamo, Lucio Battisti (sia nel ‘69 che nel ‘70), Demis Roussos, Mia Martini (anche lei due volte), Marcella Bella, Claudio Baglioni, Drupi, Gloria Gaynor, Gianni Bella, Umberto Tozzi, gli Alunni del sole, Kate Bush, e per finire Alan Sorrenti nel 1979.

Abbiamo scelto per voi cinque pezzi che rappresentano al meglio questa doppia decade musicale.

Rocky Roberts - Stasera mi butto (1967)

Lucio Battisti - Acqua azzurra, acqua chiara (1970)

Umberto Tozzi - Ti amo (1977)

Gloria Gaynor - Reach Out (I'll Be There) (1975)

Alan Sorrenti - Tu sei l'unica donna per me (1979)