Franco Battiato: 10 canzoni da ricordare

Nel suo lungo cammino musicale, il maestro ci ha consegnato una lunga lista di capolavori indimenticabili: ecco una selezione di brani da riascoltare Giulia Ciavarelli







Una carriera costellata da successi e sperimentazioni musicali: il maestro Franco Battiato ha scritto e pubblicato alcune delle canzoni più belle degli ultimi quarant'anni. Un tesoro inestimabile difficile da collocare in un genere ben preciso: l'artista ha spaziato dalla musica pop all'elettronica al rock progressivo, si è misurato con l'opera lirica, la musica etnica. Indimenticabili anche i suoi testi, struggenti e introspettivi.

«La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio, finché non saremo liberi torneremo ancora e ancora e ancora» canta il leggendario artista siciliano nel brano inedito scritto e composto con lo storico compagno di viaggio artistico e spirituale Juri Camisasca. La canzone appartiene all'ultimo lavoro discografico con la Royal Philharmonic Orchestra risalente al 2019: molti hanno definito "Torneremo ancora" come un "testamento spirituale" prima di ritirarsi per sempre dalle scene musicali.

Dall'indimenticabile "La cura" a "Povera patria", "La stagione dell'amore" e "Bandiera bianca": per rendere omaggio al grande interprete della musica italiana, abbiamo selezionato 10 canzoni tra le più belle e importanti della sua carriera.