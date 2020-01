I Ricchi e Poveri: le canzoni più famose

28 Gennaio 2020 | 12:32 di Chiara Colasanti

Durante il Festival di Sanremo 2020, come da tradizione, ci saranno ospiti di richiamo e celebrazioni importanti. Quest'anno, tra le tante altre, una ricorrenza particolarmente importante va festeggiata adeguatamente: "La prima cosa bella" compie 50 anni e, per l'occasione, I Ricchi e Poveri si riuniscono eccezionalmente nella loro formazione originaria in quartetto.

Nel 1970 I Ricchi e Poveri parteciparono infatti per la prima volta al Festival di Sanremo (accoppiati a Nicola Di Bari) con la canzone che Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu celebreranno a febbraio, sul palco dell'Ariston, a 50 anni di distanza.



La band, nata nel 1968 a Genova come quartetto, con due voci maschili e due femminili, diventò un trio nel 1981, quando Marina Occhiena uscì dal gruppo. Devono il loro debutto a Franco Califano che li notò e diventò il loro produttore e sono tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti nel mondo (oltre 20 milioni, secondo il loro sito ufficiale) e tra i gruppi più longevi, insieme ai Pooh, ai Nomadi e agli Stadio.



Nell'attesa di assistere alla "Ricchi e Poveri ReuniON", così com'è stato ribattezzato il progetto sui social, riscopriamo insieme 10 grandi successi dello storico gruppo genovese.



Sarà perché ti amo Che confusione

Sarà perché ti amo

È un'emozione

Che cresce piano piano

Stringimi forte

E stammi più vicino

Se ci sto bene

Sarà perché ti amo

Mamma Maria Io muoio dalla curiosità

ma dimmi un po' la verità

Voglio sapere se questo amore

sarà sincero sarà con tutto il cuore

Cosa Sei A volte sai, non so perchè, mi trovo a chiedermi

Cosa sarà questa paura che ho di perderti

Che cosa c'è dentro di te che ti fa unico

E mi fa innamorare di te

Come vorrei Come vorrei, come vorrei, amore mio

Come vorrei che tu mi amassi a modo mio

Che questa sera troppo triste, troppo uguale

Non fosse più

Senza di te

Se m'innamoro Ma guarda il mondo come è strano

Si stupisce se ti dico che ti amo

Ma se ci togli anche l'amore

Dopo averci tolto tutto, dove andiamo?

Canzone d'amore E le parole se

Sono d'amore

Son come il fuoco

Sanno dare calore

Se hai fame o sete

Ti sanno saziare



Voulez-vous danser Questa musica è un'isola in mezzo al mare

basta chiudere gli occhi e verrà da te

non nasconderti lasciati conquistare

Piccolo Amore Dolce, come il suono della pioggia sopra i tetti

bello, come quando torno a casa e tu mi aspetti

strano e colorato, come un film americano, io ti amo

Dimmi quando Ho bisogno soltanto di un'altra coperta di lana

E un amico che adesso chiamando non metta giù

Poi parlare magari di qualche avventura lontana

Quando avevo la moto da corsa e non c'eri tu

Scusa se ti amo

E star solo non mi va

Che Sarà Che sarà, che sarà, che sarà

che sarà, della mia vita chi lo sa

so far tutto o forse niente

da domani si vedrà

e sarà, sarà quel che sarà

