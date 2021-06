I tormentoni dell’estate 2021: le canzoni in classifica

La corsa musicale di Fred De Palma non si arresta: dopo aver ufficializzato l'uscita del nuovo album per il 2 luglio, l'artista continua a macinare record di stream e visualizzazioni con "Ti raggiungerò", brano che ha ottenuto recentemente la certificazione platino per le vendite. Oltre ad aver raggiunto importanti traguardi, la canzone è stata scelta anche per essere la colonna sonora della campagna WindTre in tv e online.

IL RITORNELLO

Se chiami questa notte, io ti risponderò

Per dirti cento volte: "Per te io ci sarò"

E non mi importa niente quanti chilometri

Tu pensami più forte finché non sarò lì