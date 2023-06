I tormentoni dell’estate 2023

Achille Lauro torna in classifica, questa volta non per provocare, ma per regalarci un tormentone estivo tanto semplice quanto efficace. Partner in crime Rose Villain, rapper che avevamo già conosciuto sul palco di Sanremo con Rosa Chemical, con cui sforna "Fragole", un brano che vi farà ondeggiare su un ritmo tropicale, tra sonorità reggae ed echi di "Tropicana" dei Gruppo Italiano, perfetta per la calura estiva.

Il ritornello

"Fragole, panna e champagne / Fragole sotto la luna / Stanotte un altro dirà / "Non l'ho mai detto a nessuna" / Bambolina / Domani torno da te / Con una nuova bugia / Tanto non ti importa di me / Tu vuoi le fragole"