Il grande rock degli anni 70: le canzoni più famose

Gli anni 70 sono stati un'epoca d'oro per il rock. Abbiamo selezionato i brani più significativi che hanno cambiato la storia della musica Mick Jagger Credit: © Getty Eleonora Gasparella







Se gli Anni 60 hanno in qualche modo visto nascere il rock, sono gli Anni 70 quelli della vera consacrazione di questo genere e quelli in cui ha preso le sembianze e le caratteristiche che lo identificano ancora oggi. In questo decennio infatti il rock modifica le sue forme, cresce e si sviluppa in modo impressionante: sono molte le band che raggiungono il successo cambiando il volto della musica: dai Pink Floyd ai Led Zeppelin, ai Rolling Stones e i Doors. Vengono pubblicati album che diventano pietre miliari e canzoni che si trasformano in veri e propri inni generazionali. A differenza del decennio precedente, caratterizzato da una forma più divertente e scanzonata, il rock degli Anni 70 è sperimentazione, è complessità, diventa strumento per esprimere messaggi importanti e si fa specchio della società (non per niente sono gli anni della nascita del punk e del successo di cantautori "scomodi" e senza peli sulla lingua come Bob Dylan o Neil Young).

Abbiamo raccolto in questa playlist alcuni dei brani più importanti e significativi pubblicati tra il '70 e il '79. Allacciate le cinture e lasciatevi incantare!

"Paranoid" - Black Sabbath

"Wish you were here" - Pink Floyd

"Cosmic Dancer" - T.Rex

"Lola" - The Kinks

"Sultans of swing" - Dire Straits

"Have you ever seen the rain" - Creedence Clearwater Revival

"Baba O’ Riley" - The Who

"Walk on the wild side" - Lou Reed

"Roadhouse blues" - The Doors

"Tangled up in blue" - Bob Dylan

"I wanna be sedated" - The Ramones

"God save the Queen" - Sex Pistols

"Brown sugar" - The Rolling Stones

"The Joker" - The Steve Miller Band

"The boys are back in town" - Thin Lizzy

"Surrender" - Cheap Trick

"My Sharona" - The Knack

"Rebel Rebel" - David Bowie

"Stairway to Heaven" - Led Zeppelin