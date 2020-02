Irene Grandi: le canzoni più famose

03 Febbraio 2020 | 17:43 di Chiara Colasanti

Irene Grandi inizia a muovere i suoi primi passi sulla scena musicale italiana quasi 30 anni fa. Il grande successo arriva nel 1995 grazie a quella che ormai è diventata una hit storica: la sua "In vacanza da una vita". Nel corso di questi anni ha venduto circa 5 milioni di dischi, collezionando dischi di platino, d'oro e anche di diamante, scandendo la sua carriera anche con partecipazioni al Festival della Canzone Italiana, nel 1993 nella categoria Giovani, per poi spostarsi, dal 1994, a quella dei Big.

Nel 2020 a cantautrice toscana arriva a quota cinque partecipazioni in gara tra i Campioni al Festival di Sanremo: non calcava il palco dell'Ariston dal 2015 e quest'anno è in gara con "Finalmente io", canzone firmata da Vasco Rossi con Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi.

Mentre ci prepariamo a farci conquistare da questo nuovo brano, ripercorriamo insieme una parte della sua carriera, riscoprendo 10 tra le sue canzoni più amate.

Prima di partire per un lungo viaggio Prima di partire per un lungo viaggio

Porta con te la voglia di non tornare più

Prima di non essere d'accordo

Prova ad ascoltare un po' di più

La tua ragazza sempre Ma lasciati andare

Segui il tuo cuore e arrivando alle stelle

Prova a prendere quelle

Nessuna è più bella di me

E non dirmi ti amo anche tu

Dammi soltanto il tuo cuore

E niente più

Se mi vuoi E sale e sale e salirà

Quest'ansia che ci unisce

E passa ma non passerà

Quest'attimo che cresce

Amarsi ancora

Bruci la città Bruci la città

O viva nel terrore

Nel giro di due ore

Svanisca tutto quanto

Svanisca tutto il resto

Sono come tu mi vuoi E non sai quanto bene ti ho dato

E non sai quanto amore sprecato

Aspettando in silenzio che tu

Ti accorgessi di me

Buon compleanno Sai perché parlo sempre di te

Con i miei amici i miei amici i miei amici

Sai perché quando dormo con te

Quasi quasi trattengo il respiro

Mentre ridi e dici

Ma tu sei qui per me

In vacanza da una vita Che cos'ho? Forse ho voglia di te

Ma non riesco a trovare un fiammifero

Per guardarmi dentro

Non lo so cosa voglio però

Ad ogni modo allora cos'è

Tutto questo tormento che mi brucia dentro



Bum Bum Se l'inferno non c'è

Il paradiso non c'è

Il mondo per noi

È dentro me, è un'immagine che

Ognuno ha dentro di sé

È quello il mondo che vuoi

Per noi

La cometa di Halley Eppure un tempo ridevi

E mostrandomi il cielo

Mi disegnavi illusioni e possibilità

E la Cometa di Halley ferì il velo nero

Che immaginiamo nasconda la felicità

Verde Rosso e Blu Verde, rosso e blu

speranza, voglia d'amore

e tranquillità

Verde, rosso e blu

il senso che ogni colore ha nell'anima

bisogno di quello che non c'è

Previous

Next