La Playlist di Sorrisi – Le 10 canzoni della settimana

Benji & Fede feat. Shari - Sale Il duo incontra una ex alunna di “Amici” per questo singolo.

Maluma feat. Ricky Martin - No se me quita Pensavate che l’estate fosse finita? E invece si balla ancora!

Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey - Don’t call me angel Trio clamoroso di popstar per il film “Charlie’s Angels”.

Green Day - Father of all... L’attesa è altissima: saranno “live” a Milano il 10 giugno 2020.

Elisa - Tua per sempre È da poco in radio uno dei più bei brani di “Diari aperti”. Lo ha scritto Davide Petrella.

Renato Zero - La vetrina Zero ci dà un antipasto del suo album in uscita il 4 ottobre.

Billie Eilish - All the good girls go to hell La consacrazione di Billie, vera rivelazione pop del 2019.

Jovanotti - Prima che diventi giorno C’è un nuovo brano di Jova in radio, ideale per chiudere la sua estate straordinaria.

Lewis Capaldi - Hold me while you wait Se avete un’indole romantica non perdetevi questa ballata.

Fabrizio Moro - Per me Moro ha portato nelle radio un autoritratto onesto e intenso.

5 Seconds Of Summer - Teeth Per la serie “Tredici” di Netflix gli australiani 5SOS hanno realizzato un pezzo vigoroso.

Modà - Quelli come me Gustoso antipasto dell’album “Testa o croce”: uscirà il 4/10.

Jonas Brothers - Only human I tre fratelli in versione reggae vogliono conquistare l’estate.

Joan Thiele - Le vacanze In questo nostalgico brano Joan canta finalmente in italiano.

Diodato - Non ti amo più Canzone d’amore “al contrario” in stile “surf”: Diodato stupisce ancora.

Taylor Swift – You need to calm down Da non perdere il video: c'è la riappacificazione con Katy Perry.

Ghali – Turbococco Sì, anche Ghali ha sfornato un pezzo perfetto per l'estate. Quando il cocco non basta... Tiromancino – Vento del Sud L'aria “tropicale” del Mediterraneo riesce a trascinare anche noi.

Max Pezzali – Welcome to Miami (South Beach) Max si ispira a una delle più famose spiagge americane.

Meduza - Piece of your heart Gli italianissimi Meduza sono già un fenomeno in mezza Europa.

John Legend - We need love John riesce a toccarci il cuore nel profondo con ogni canzone.

Katy Perry - Never really over Moderno, solare, con una melodia che acchiappa: il singolo perfetto.

Tony Hadley - Tonight belongs to us La grande voce degli Spandau Ballet continua a farci sognare.

Major Lazer feat. Skip Marley - Can’t take it from me Quando il reggae incontra la dance è difficile resistere.

ZAYN e Zhavia Ward - A whole new world L’ex One Direction interpreta la canzone più amata di “Aladdin”.

Gigi D’Alessio ft. Gué Pequeno - Quanto amore si dà Un duetto travolgente per i due giudici di “The Voice of Italy”.

Taylor Swift ft. Brandon Urie - Me! Il cantante dei Panic! at the Disco affianca Taylor nel nuovo singolo.

Bruce Springsteen - Hello sunshine Senti la voce del Boss e ti sembra subito di essere “on the road”.

P!nk - Can we pretend Pochi sanno fare pop come lei. E oggi ci farà anche ballare.

Panic! At The Disco - Hey look ma, I made it Dopo “High hopes” abbiamo su di loro... alte aspettative!

Nek - La storia del mondo C’è grande attesa per il nuovo album, in uscita il 10 maggio.

Ellie Goulding - In this together Ottimo pezzo dal documentario di Netflix “Il nostro pianeta”.

Hooverphonic - Looking for stars Più ritmato di “Romantic”, avrà grande successo in radio.

Jess Glynne - No one È già nelle radio l’ennesima dimostrazione del suo talento.

Dido - Take you home La voce delicata di Dido stavolta si appoggia su un ritmo da club.

The Knocks feat. Sofi Tukker - Brazilian soul Un brano in ascesa, con una coinvolgente anima brasiliana.

Numero 13 del 2 aprile 2019

Jon Z & Enrique Iglesias - Después que te perdí

Al fianco di Jon Z, Iglesias tira fuori il suo lato più struggente.

Carl Brave - Merci

L’artista romano si distingue per il suo linguaggio schietto.

Geolier feat. Emis Killa - Como te

I due rapper formano un asse Milano-Napoli in stile trap.

Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez e J Balvin - I can’t get enough

Il video girato su un gigantesco letto matrimoniale ci fa sognare.

Iggy Azalea - Sally Walker

La rapper australiana non faceva un pezzo così forte da tempo.

Why Don’t We & Macklemore - I don’t belong in this club

Scommettiamo che questo brano scalerà le classifiche?

Lighthouse Family - My salvation

Vi ricordate la loro “High”? Ora la band è tornata dopo 18 anni.

Post Malone - “Wow.”

L’artista americano si conferma uno dei più amati in streaming.

The Cranberries - Wake me when it’s over

Che dolce nostalgia risentire la voce di Dolores O’Riordan...

Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko - On my way

È destinata a diventare una hit.