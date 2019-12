Le 10 canzoni più trasmesse in radio nel 2019

Tra i brani che più abbiamo ascoltato quest'anno c'è "Girls Go Wild" di LP, seguita da Calvin Harris e Lizzo. Thegiornalisti e The Kolors con Elodie gli unici cantanti italiani nella top 10

17 Dicembre 2019 | 17:09 di Giulia Ciavarelli

Prima di stilare la lista dei buoni propositi per il nuovo anno, le classifiche e i bilanci di quello che sta per finire sono d'obbligo e anche la musica non si tira indietro. Dopo la classifica con le canzoni e gli album più ascoltati in streaming su Spotify, EarOne riporta invece i dati ufficiali che riguardano i brani più amati e trasmessi dalle radio italiane da gennaio a dicembre 2019.

La top 10 degli ultimi dodici mesi vede prevalere ritmi latini e sonorità dance, tutte estremamente orecchiabili: sul podio troviamo la cantante statunitense LP con "Girls Go Wild", seguita da "Giant" della coppia Calvin Harris e Rag'n'Bone Man e "Juice" di Lizzo. Non manca il tormentone "Calma" di Pedro Capó & Farruko ma anche le canzoni di Daddy Yankee, Mark Ronson e Miley Cyrus. Le radio italiane amano molto la musica internazionale, e infatti sono solo due i brani italiani in classifica: "Pensare male" dei The Kolors con Elodie e Maradona Y Pelé dei Thegiornalisti, che si sono separati in questi ultimi mesi del 2019.

Di seguito la classifica, dall'ultima posizione fino al podio, dei brani più ascoltati in radio negli ultimi dodici mesi.