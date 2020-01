Le canzoni della pubblicità di gennaio 2020

28 Gennaio 2020 | 17:21 di Giulia Ciavarelli

Anche nel 2020 torna l'appuntamento con gli spot pubblicitari e le canzoni scelte dalle aziende che vediamo sul web e in tv. Tra le novità dell'anno ci sono una serie di nuovi volti noti al pubblico che compaiono nelle pubblicità del mese di gennaio come Bruno Barbieri per Vodafone e Gisele Bündchen nello spot Dior o Luciana Littizzetto nello spot Swiffer.

Non mancano le note musicali che accompagnano gli spot, molte cover e tanti successi del passato: da "A Kind of Magic" dei Queen e "Porcelain" di Moby a "Dream on" degli Aerosmith, "Power" di Kanye West e "To Love Somebody" dei Bee Gees.

Abbiamo selezionato una lunga lista di spot, i primi di questo lungo 2020: pronti a scoprire i brani più belli?

