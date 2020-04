Le canzoni delle pubblicità di aprile 2020

17 Aprile 2020 | 17:53 di Giulia Ciavarelli

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono cambiate molte cose e mai come nel mese di aprile ci accorgiamo di quanto le aziende si siano adattate alla "nuova condizione" dei propri consumatori: c'è chi si è messo in pausa con la produzione degli spot pubblicitari e chi, invece, ha ideato clip emozionanti adatte al periodo che stiamo vivendo.

Se alcuni si uniscono allo slogan "io resto a casa", altri, come Vodafone e WindTre, suggeriscono i modi migliori per fare le videochiamate con parenti e amici mentre Esselunga e Coop costruiscono uno spot ad hoc per ringraziare i dipendenti e tutti i clienti dei supermercati.

Anche in questo caso, la scelta musicale è davvero importante: dalla toccante "Esseri umani" di Marco Mengoni a "Change the World" di My Sun and Stars fino ad una rivisitazione di "Come Together" dei Beatles e il classico degli Aerosmith "Dream on". Come testimonial si conferma Fiorello per WindTre.

Ecco una selezione dei brani più belli e interessanti delle pubblicità di aprile 2020.

