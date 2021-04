Le canzoni delle pubblicità di aprile 2021

Gli spot usciti in questo mese: Apple, Birra Moretti, Mercedes e Allianz. Le canzoni scelte, da Tommaso Paradiso a Street Clerks Tommaso Paradiso Giulia Ciavarelli







Con il mese di aprile entriamo nelle atmosfere primaverili, e anche gli spot delle aziende si arricchiscono di atmosfere allegre e ideali per la bella stagione. Partiamo dai testimonial: c'è la riconferma di Fiorello per WindTre e gli Street Clerks, che vengono scelti da Ho Mobile anche come autori della colonna sonora.

Tra le canzoni, troviamo alcuni successi del passato uniti alle hit da classifica e alcune cover riadattate per le pubblicità: da "Ricordami" di Tommaso Paradiso a "Ti raggiungerò" di Fred De Palma e "Beautiful Day" di Henrik Wikstrom.

Ecco una selezione dei brani delle pubblicità di aprile 2021.

