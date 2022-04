Le canzoni delle pubblicità di aprile 2022

Gli spot usciti in questo mese: Apple, Gaudì, Mercedes e Intimissimi. Le canzoni scelte, da La Rappresentante di Lista a Elodie Giulia Ciavarelli







Il mese di aprile ci trasporta in pieno nella primavera, la bella stagione segna il ritorno delle atmosfere colorate e allegre anche tra i nuovi spot pubblicitari. Se tra i testimonial non ci sono grandi novità, esclusa la riconferma di Aurora Ramazzotti e Nima Benati per Morellato, è sul fronte musicale che troviamo una più ampia sperimentazione tra hit orecchiabili e successi del passato.

La cantiamo in radio…e anche in tv: "Ciao ciao" de La Rappresentante di Lista è entrata a far parte della colonna sonora dello spot di Gaudì, troviamo anche "Bagno a mezzanotte" di Elodie per Oppo e Vinicio Capossela in "Che coss'è l'amor" nella pubblicità di Barilla. Si aggiungono Aretha Franklin, Nicola Arigliano e anche una versione di "Seven Nation Army" firmata da Zella Day.

Ecco una selezione dei brani più belli e interessanti delle pubblicità di aprile 2022.