Le canzoni delle pubblicità di febbraio 2020

19 Febbraio 2020 | 14:43 di Giulia Ciavarelli

Dopo l'ondata di musica nuova del Festival di Sanremo, Febbraio è anche il mese degli innamorati e le aziende scelgono di puntare su spot e canzoni ad effetto. La prima a dedicare attenzione a San Valentino è Baci Perugina: come ogni anno, vengono scelti nuovi testimonial che saranno i protagonisti non solo di una campagna pubblicitaria ma anche di una web serie visibile su YouTube.

A raccogliere il testimone da Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti ci sono altri due personaggi molto amati dal pubblico: Luciana Littizzetto e Stash, il frontman dei The Kolors. Il duo ha anche scritto frasi inedite per l'edizione limitata dei Baci Perugina.

Tante sono le nuove canzoni inserite negli spot del mese: torna la musica degli OneRepublic e dei Queen, si aggiungono i brani dei Bomba Estéreo, Bronski Beat, Kaleo e i remake di "All By Myself" di Céline Dion e "Casta diva" di Maria Callas.

Ecco tutte le pubblicità più interessanti del mese di febbraio 2020.

