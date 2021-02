Le canzoni delle pubblicità di febbraio 2021

17 Febbraio 2021 | 12:24 di Giulia Ciavarelli

L'appuntamento con il mese dell'amore non poteva mancare, anche se per il 2021 le aziende hanno organizzato poche campagne dedicate a San Valentino. All'appello, però, non può mancare il tradizionale spot dei Baci Perugina, che ogni anno sceglie due testimonial in occasione della campagna del mese di febbraio.

In uno storytelling a puntate pubblicato sui canali YouTube del brand, i protagonisti dello spot sono Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari: gli artisti hanno scritto frasi inedite inserite all'interno dei cartigli, messaggi d'amore e dichiarazioni romantiche dedicate a tutti gli innamorati. Non compaiono ulteriori novità tra i testimonial di questo mese, l'unica eccezione è Mika: l'artista, infatti, appare nel nuovo spot di Opel e firma la colonna sonora con il suo brano "Domani".

Alle scelte dei brand si affianca una selezione musicale composta da brani inediti e hit radiofoniche: da "This is me" di Mina per Tim a "I Follow Rivers" di Lykke Li fino a "Good Time Girl" del duo Sofi Tukker.

Ecco tutte le pubblicità più interessanti del mese di febbraio 2021.

