Le canzoni delle pubblicità di febbraio 2023

Gli spot pubblicitari usciti questo mese: Costa Crociere, Tim, Liu Jo e Spotify. Le canzoni, da Nico Fidenco a Mahmood e Blanco Giulia Ciavarelli







Nonostante febbraio sia dedicato all'amore e ai festeggiamenti di San Valentino, gli spot usciti questo mese sono orientati al Festival di Sanremo: dalla scelta di Spotify di utilizzare "Brividi" di Mahmood e Blanco come colonna sonora della nuova pubblicità a Salmo per Costa Crociere, che abbiamo visto ospite durante il Festival.

Poche novità tra i testimonial: Matteo Berrettini per Tim mentre si riconferma Alessandro Cattelan per Vodafone. Alle scelte del brand si affianca un'ampia selezione musicale: dalla recente "Gossip" dei Måneskin fino al grande classico di Nico Fidenco "Legata a un granello di sabbia" e la hit dei The Temper Trap "Sweet Disposition".

Ecco tutte le pubblicità più interessanti del mese di febbraio 2023.