Le canzoni delle pubblicità di gennaio 2021

26 Gennaio 2021 di Giulia Ciavarelli

Anche a gennaio 2021 torna il consueto appuntamento con la rubrica delle canzoni e gli artisti scelti dalle aziende per gli spot pubblicitari. Partiamo dai testimonial, che cambiano e si rinnovano: Amadeus per Tim, Natalie Portman per Dior e nello spot Activia c'è Vanessa Incontrada.

Alla clip viene sempre abbinata una buona colonna sonora, scelta ad hoc per il prodotto: si va da "This is me" di Mina alla cover di "I Love Rock 'n' Roll" dei Joan Jett & the Blackhearts fino a "Raspberry Beret" di Prince and The Revolution ed "Esseri umani", un classico di Marco Mengoni.

Pronti a scoprire quali sono le canzoni più belle degli spot di gennaio? Abbiamo selezionato una lista di pubblicità, le prime di questo 2021.

