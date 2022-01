Le canzoni delle pubblicità di gennaio 2022

Musica e spot di questo mese: Samsung, Gucci, Volvo e Ford. Le canzoni scelte, da Clean Bandit a Giorgia Clean Bandit Giulia Ciavarelli







Ricomincia il nostro viaggio all'interno del magico mondo degli spot pubblicitari: location mozzafiato, testimonial d'eccezione e…nuove colonne sonore scelte per l'occasione. Tra hit radiofoniche, rivisitazioni di grandi classici e successi del passato, le aziende sono alla continua ricerca del ritornello orecchiabile che possa accompagnare le immagini dei loro prodotti, che spesso ascoltiamo sul web o in televisione.

Dopo una corposa carrellata di spot dedicati alle festività natalizie, il mese di gennaio porta con se un rinnovato cambiamento e molte novità in campo musicale: troviamo artisti internazionali come Clean Bandit e Bebe Rexha, ma anche successi del passato come Doris Day e una rivisitazione originale di "Girasole", uno dei classici di Giorgia.

Pronti a scoprire quali sono i brani più belli delle pubblicità del mese di gennaio? Abbiamo selezionato una lista di spot, i primi di questo lungo 2022.