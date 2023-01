Le canzoni delle pubblicità di gennaio 2023

Gli spot pubblicitari usciti questo mese: Ford, Tim, Sky e Alfa Romeo. Le canzoni, da The Temper Trap ai Måneskin Giulia Ciavarelli







Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati: ricomincia il nostro viaggio nel magico mondo delle pubblicità, che anche nel 2023 non smettono di sorprendere il pubblico con canzoni e testimonial scelti ad hoc per campagne web e televisive.

Dopo la parentesi natalizia, nel mese di gennaio arriva una buona ondata di novità: tra i primi cambiamenti troviamo l'introduzione di nuovi testimonial, come Cristiana Capotondi per Lancia, Marcell Jacobs in Tim e Zlatan Ibrahimović nello spot di Very Mobile. Ritroviamo nuovamente Alessandro Cattelan nella pubblicità della Vodafone.

Nel campo musicale, le scelte ricadono su hit radiofoniche e successi del passato rivisitati in chiave moderna o pensati per le diverse campagne: da "Supermodel" dei Måneskin a "Sweet Disposition" dei Temper Trap fino a "Movement" di Hozier e una rivisitazione di "Gopher Mambo" di Yma Sumac.

Abbiamo selezionato una lunga lista di spot, i primi di questo 2023: pronti a scoprire i brani più belli del mese di gennaio?