Le canzoni delle pubblicità di giugno 2020

16 Giugno 2020 | 10:23 di Giulia Ciavarelli

Giugno è il mese della ripartenza e anche le aziende portano in tv e sul web spot pubblicitari che si tingono di atmosfere fresche ed estive. Oltre a Fiorello per WindTre, tra le novità c'è la band BTS, il fenomeno mondiale del K-pop scelto come testimonial per la promozione Samsung.

Poche le hit selezionate dalle aziende, ma le canzoni si dividono tra evergreen, cover e successi pop: da "Esseri umani" di Marco Mengoni alla versione "Come Together" di Rockin'1000, "Start it up" di Campfire, "Counting Stars" dei OneRepublic o "Living my Best Life" di Paper Kings.

Ecco tutte le pubblicità più interessanti del mese di giugno 2020.

